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Для українців відкрили кордони 46 країн: куди можна поїхати

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Місця
3,0 т.
Подорожі під час пандемії COVID-19

46 країн відкрили свої кордони для українців .

Станом на 28 серпня 2020 року громадяни України, попри пандемію COVID-19, можуть подорожувати до 46 країн світу.

Про це під час онлайн-брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Пряма трансляція заходу здійснювалася на сторінці МЗС у Facebook.

"Щодо переліку країн, які відкрито для подорожей українців. Ми розуміємо, що сезон літніх відпусток завершується і, відповідно, попит уже буде менший. Зараз відкрито й порівняно відкрито для України 46 країн", – сказав він.

За словами міністра, цей показник змінився порівняно із ситуацією ще два тижні тому, коли для українців були відкритими 42 країни. Нині до цих держав додалися Казахстан, Сьєрра-Леоне, Руанда і Судан.

"Країни ще зберігають правила в'їзду: у деякі можна в'їхати вільно, в інші – дотримуючись певних правил", – додав Кулеба.

Країни, до яких можна або ні подорожувати українцям

Країни, до яких можна або ні подорожувати українцям (Telegram-канал "Коронавірус у регіонах")

Крім того, в пресслужбі МЗС зазначили, що Туніс, який раніше входив до списку країн, що відкрили кордони для українців, вніс Україну в "червону" зону епідемічної небезпеки, тож нині громадяни вже не можуть відвідувати цю країну.

Повний список країн, куди на відпочинок можуть поїхати українські туристи:

  • Вірменія

  • Буркіна-Фасо

  • Того

  • Чад

  • Туреччина

  • Сербія

  • Албанія

  • Північна Македонія

  • Чорногорія

  • Білорусь

  • Великобританія

  • США

  • Мексика

  • Єгипет

  • Туніс

  • Республіка Корея

  • Ірак

  • Іран

  • Афганістан

  • Південний Судан

  • Ефіопія

  • Сомалі

  • Кенія

  • Замбія

  • Танзанія

  • Бурунді

  • Сейшельські острови

  • Багамські острови

  • Ліван

  • Болгарія

  • Словенія

  • Об'єднані Арабські Емірати

  • Ірландія

  • Мальдіви

  • Антигуа і Барбуда

  • Еквадор

  • Ямайка

  • Камбоджа

  • Коморські острови

  • Пакистан

  • Пуерто-Ріко

  • Сент-Люсія

  • Казахстан

  • Судан

  • Сьєрра-Леоне

  • Руанда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єгипет і Кіпр посилили правила в'їзду для туристів із 1 вересня. Зокрема, для поїздки в Єгипет знадобиться ПЛР-тест на COVID-19 із негативним результатом. Кіпр же змінив правила відвідування країни для українців, які прибуватимуть на острів не з туристичною метою.

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УкраїнаКоронавірустуризмМіністерство закордонних справ УкраїниПодорожі ЄвропоюДмитро Кулеба
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