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18 грудня • оновлено в 20:25
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Дешево і класно: 5 недорогих напрямків, куди можна поїхати взимку-2020

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Чудовим способм відзначити Новий рік 2020 буде подорож. Причому для цього не обов'язкові великі витрати – є місця для відпочинку, доступні середньостатистичному українцеві.

OBOZREVATEL підготував топ-5 напрямків для поїздки на новорічні свята, квитки куди обійдуться не дорожче, ніж у 300 євро.

1. Греція, Афіни

Дешево і класно: 5 недорогих напрямків, куди можна поїхати взимку-2020

tourprom.ru

Переліт до Афін і назад коштуватиме від 4 тисяч гривень. І, хоча взимку тут не скупаєшся, але температура повітря в Афінах ідеальна для прогулянок і знайомства з визначними місцями. У місті богів вас зустрінуть традиційні Різдвяні базари, різноманітні концерти на площах і в торгових центрах, грецька музика і атмосфера свята.

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2. Ізраїль, Тель-Авів

Дешево і класно: 5 недорогих напрямків, куди можна поїхати взимку-2020

Varlamov.ru

Злітати до Тель-Авіва обійдеться в суму від 5,6 тисячі гривень. Новий рік тут святкують в іншу пору року, але взимку Ізраїль теж любить повеселитися: до ваших послуг визначні місця, дискотеки, бари, шопінг з розпродажами. Крім того, взимку тут порівняно тепла погода.

3. Іспанія, Аліканте

Дешево і класно: 5 недорогих напрямків, куди можна поїхати взимку-2020

pixabay.com

Аліканте на півдні Іспанії вважається найбільш доброзичливим містом у країні, яке славиться привітними людьми. Крім того, практично в будь-який час року в Аліканте тепло і сонячно. Квиток в обидва боки сюди коштуватиме від 6 тисяч гривень.

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4. Кіпр

Церква Святого Лазаря, православний храм IX століття

Церква Святого Лазаря, православний храм IX століття

omnesolum.livejournal.com

Зими на Кіпрі м'які і сонячні. А в місті Ларнака можна прогулятися і ознайомитися з історичними пам'ятками. Тут вас чекають безліч ресторанчиків, архітектура і красива природа. Переліт обійдеться в суму від 3,5 тисячі гривень в дві сторони.

5. Туреччина, Стамбул

Дешево і класно: 5 недорогих напрямків, куди можна поїхати взимку-2020

pixabay.com

Під Новий рік у Туреччині настає найкращий час для тих, хто захоплюється історією. До їх послуг – храми, палаци, музеї, причому туристичних черг практично немає. Крім того, взимку в Туреччині настає улюблена пора шопоголіків – розпродажі, завдяки яким дизайнерські речі можна купити за смішною ціною. Переліт в обидва боки буде коштувати від 4 тисяч гривень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була розкрита таємниця загадкових кам'яних голів на острові Пасхи. Американські вчені провели дослідження і з'ясували, що ідоли Моаї, яких вирубували стародавні рапануйці, робили землю більш родючою.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Теми
Новий рік свята сімейний туризм
Теги
Подорожі Європою подорожі туризм Новий Рік-2020 свято ціни на відпочинок відпочінок
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