Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Літо – найкращий час для подорожей. Однак цього року не всі ми зможемо відвідати улюблені пляжі та курорти за кордоном, тому саме час познайомитися з пам'ятками нашої Батьківщини.

Сьогодні OBOZREVATEL розповість про цікаві локації молодіжної столиці України 2020 – Тернопільщини, краєвиди якої ні з чим не сплутати.

Тернопіль

Укрінформ

Галицький ботанічний сад лікарських рослин, площею 28 га, є одним із тих місць, куди з'їжджаються туристи, щоб відпочити та помилуватися природою.

Wikiwand

Він був заснований ще у 1991 році поблизу села Підгородне. Раніше територія саду ділилася на різні зони – заповідну, рекреаційну, колекційну тощо, однак зараз це місце приваблює відвідувачів своєю неповторністю та природною красою.

Церква-фортеця воздвиження Чесного Хреста, яка була споруджена у XVI столітті, вважається найдавнішим храмом Тернополя і пам'яткою архітектури національного значення.

Zabytki

Вона приваблює туристів наявністю напівкруглої апсиди, яка походить ще зі староруських традицій. Споруда виконана у візантійсько-романському і староруському стилі, також прослідковуються ознаки епохи Ренесансу.

Венеціанский (Італійський) дворик приваблює туристів, які хочуть пізнати середземноморську культуру, не покидаючи рідну країну.

IGotoWorld

Він отримав таку назву завдяки схожості з італійською архітектурою, зокрема наявністю арок і колон на фасаді споруди. Пам'ятка розташована у дворі великого будинку в самому центрі міста.

Нирків

Укрінформ

Джуринський водоспад, який, за переказами, був штучно утворений турецько-татарськими полчищами, вважається найвищим рівнинним водоспадом.

Wikipedia

Прикро, що поза Тернопільщиною не так багато людей знають про нього, адже варто його хоча б раз побачити, щоб закохатися на усе життя. Він складається з трьох каскадів, висота найвищого – 16 метрів. Зазначимо, що Джуринський каньйон входить в десятку найкрасивіших місць нашої країни.

Печера відлюдника є одним із найулюбленіших місць туристів. Вона розташована у кількох кілометрах від Джуринського водоспаду. Поруч із нею – водоспад "Дівочі сльози".

Wikipedia

Колись тут жив монах-відлюдник, який багато молився та займався різьбою по каменю. Нині це місце вважається святим.

Червоногородський замок називають одним з найзагадковіших і найромантичніших замків Тернопільської області.

Wikipedia

Відвідувачі часто асоціюють його із "Двома вежами" з саги Джона Толкієна "Володар персня". Наголосимо, що нині замок є власністю Тернопільської єпархії ПЦУ.

Почаїв

Укрінформ

Свято-Успенська Почаївська лавра з давнини вважається найшанованішою святинею, відвідувачами якої щороку стають тисячі прочан. Вона також є другою найбільшою православною святинею (після Києво-Печерської лаври) в Україні.

Офіційний сайт Почаївської лаври

Приваблює пам'ятка відвідувачів своїми численними культовими спорудами, іконами й печерами. Також тут розташована печерна церква монаха Іова, де зберігаються його мощі. Відвідати це місце – означає насолодитися неймовірною архітектурою, наповнитися силою та божественною енергією, чого так не вистачає у повсякденності.

Збараж

Укрінформ

Збаразький замок часто називають перлиною Тернопільщини, адже саме тут зберігається неповторна історія нашої держави XVIстоліття.

Wikipedia

Протягом багатьох років, у XVIII столітті, цю пам'ятку польські магнати Потоцькі використовували як феодальне помістя, а у 1896 році пожежа та військові бої майже повністю знищили її. Нині триває відбудова замку. На його території працює краєзнавчий музей, де можна ознайомитися з виставкою старовинних знарядь, які використовували для тортур.

Борщів

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Обласний краєзнавчий музей, який був заснований у 1908 році за пропозицією найвідомішого у світі українського історика Михайла Грушевського, також є одним із тим місць, яке варто відвідати, перебуваючи на Тернопільщині.

Wikipedia

Кажуть, що Грушевський особисто контролював будівництво, здійснюючи часті візити до міста. Сотні туристів щороку приїжджають сюди, щоб помилуватися борщівськими вишиванками, пізнати історію міста з рідкісними документами, а також побачити народні музичні інструменти.

Раніше OBOZREVATEL писав про 10 місць України для відвідування цього літа.