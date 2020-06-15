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Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

1.3т
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Літо – найкращий час для подорожей. Однак цього року не всі ми зможемо відвідати улюблені пляжі та курорти за кордоном, тому саме час познайомитися з пам'ятками нашої Батьківщини.

Сьогодні OBOZREVATEL розповість про цікаві локації молодіжної столиці України 2020 – Тернопільщини, краєвиди якої ні з чим не сплутати.

Тернопіль

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Укрінформ

Галицький ботанічний сад лікарських рослин, площею 28 га, є одним із тих місць, куди з'їжджаються туристи, щоб відпочити та помилуватися природою.

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Wikiwand

Він був заснований ще у 1991 році поблизу села Підгородне. Раніше територія саду ділилася на різні зони – заповідну, рекреаційну, колекційну тощо, однак зараз це місце приваблює відвідувачів своєю неповторністю та природною красою.

Церква-фортеця воздвиження Чесного Хреста, яка була споруджена у XVI столітті, вважається найдавнішим храмом Тернополя і пам'яткою архітектури національного значення.

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Zabytki

Вона приваблює туристів наявністю напівкруглої апсиди, яка походить ще зі староруських традицій. Споруда виконана у візантійсько-романському і староруському стилі, також прослідковуються ознаки епохи Ренесансу.

Венеціанский (Італійський) дворик приваблює туристів, які хочуть пізнати середземноморську культуру, не покидаючи рідну країну.

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

IGotoWorld

Він отримав таку назву завдяки схожості з італійською архітектурою, зокрема наявністю арок і колон на фасаді споруди. Пам'ятка розташована у дворі великого будинку в самому центрі міста.

Нирків

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Укрінформ

Джуринський водоспад, який, за переказами, був штучно утворений турецько-татарськими полчищами, вважається найвищим рівнинним водоспадом.

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Wikipedia

Прикро, що поза Тернопільщиною не так багато людей знають про нього, адже варто його хоча б раз побачити, щоб закохатися на усе життя. Він складається з трьох каскадів, висота найвищого – 16 метрів. Зазначимо, що Джуринський каньйон входить в десятку найкрасивіших місць нашої країни.

Печера відлюдника є одним із найулюбленіших місць туристів. Вона розташована у кількох кілометрах від Джуринського водоспаду. Поруч із нею – водоспад "Дівочі сльози".

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Wikipedia

Колись тут жив монах-відлюдник, який багато молився та займався різьбою по каменю. Нині це місце вважається святим.

Червоногородський замок називають одним з найзагадковіших і найромантичніших замків Тернопільської області.

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Wikipedia

Відвідувачі часто асоціюють його із "Двома вежами" з саги Джона Толкієна "Володар персня". Наголосимо, що нині замок є власністю Тернопільської єпархії ПЦУ.

Почаїв

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Укрінформ

Свято-Успенська Почаївська лавра з давнини вважається найшанованішою святинею, відвідувачами якої щороку стають тисячі прочан. Вона також є другою найбільшою православною святинею (після Києво-Печерської лаври) в Україні.

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Офіційний сайт Почаївської лаври

Приваблює пам'ятка відвідувачів своїми численними культовими спорудами, іконами й печерами. Також тут розташована печерна церква монаха Іова, де зберігаються його мощі. Відвідати це місце – означає насолодитися неймовірною архітектурою, наповнитися силою та божественною енергією, чого так не вистачає у повсякденності.

Збараж

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Укрінформ

Збаразький замок часто називають перлиною Тернопільщини, адже саме тут зберігається неповторна історія нашої держави XVIстоліття.

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Wikipedia

Протягом багатьох років, у XVIII столітті, цю пам'ятку польські магнати Потоцькі використовували як феодальне помістя, а у 1896 році пожежа та військові бої майже повністю знищили її. Нині триває відбудова замку. На його території працює краєзнавчий музей, де можна ознайомитися з виставкою старовинних знарядь, які використовували для тортур.

Борщів

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Укрінформ

Обласний краєзнавчий музей, який був заснований у 1908 році за пропозицією найвідомішого у світі українського історика Михайла Грушевського, також є одним із тим місць, яке варто відвідати, перебуваючи на Тернопільщині.

Де провести відпустку влітку 2020 в Україні: найпопулярніші локації Тернопільщини

Wikipedia

Кажуть, що Грушевський особисто контролював будівництво, здійснюючи часті візити до міста. Сотні туристів щороку приїжджають сюди, щоб помилуватися борщівськими вишиванками, пізнати історію міста з рідкісними документами, а також побачити народні музичні інструменти.

Раніше OBOZREVATEL писав про 10 місць України для відвідування цього літа.

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Україна Тернопіль
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