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/ Місця

Де під Одесою чисте море: названі маловідомі курорти

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У сезон найбільш популярні морські курорти Одеської області – сама Одеса, Затока і Кароліно-Бугаз – переповнені людьми. Не надто чисті пляжі і високі ціни відлякують відпочивальників.

Альтернатива – від'їхати трохи далі від Одеси, але ближче до чистого моря і природи. Про три маловідомих курорта на Чорному морі в ефірі ObozTV розповів головний редактор Національного туристичного порталу Андрій Тичина.

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Тичина нагадав, що Чорноморське узбережжя в Одеській області розтягнулося на більш ніж 200 км.

"І знайдеться місце, де можна з комфортом і безпечно в чистій воді відпочити", – запевнив він.

  • Чорноморськ

"Насамперед я би звернув увагу на місто Чорноморськ, колишній Іллічівськ, – порадив Тичина. – У міста портовий імідж, але останні роки воно докладає багато зусиль, щоб позиціонувати себе як морський курорт, де можна відпочивати на пляжах і де є чиста морська вода".

Експерт звернув увагу, що міський пляж Чорноморська в 2019 році отримав "Блакитний прапор" – своєрідний міжнародний сертифікат якості морської води і пляжної інфраструктури. Таких пляжів в Україні цього року всього 16.

Пляж в Чорноморську

Пляж в Чорноморську

kirillovka.ks.ua

  • Лебедівка

Ще одне чудове місце – село Лебедівка в Татарбунарському районі, розташоване приблизно в 120 км від Одеси.

"Там ліс прямо до берега підступає. Таке поєднання лісу і моря створює особливий мікроклімат", – розповів Тичина.

Втім, він зауважив і деякі нюанси відпочинку в Лебедівці: "Там специфічний берег. Специфічний пляж під піщаним урвищем. Трохи небезпечно, якщо не дотримуватися певних правил. Наприклад, з дітьми я би не радив туди їхати".

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Пляж в Лебедівці

Пляж в Лебедівці

kirillovka.ks.ua

  • Приморське (Кілійський район)

"Дуже цікавий варіант – найвіддаленіший морський курорт Одещини, Приморське Кілійського району", – поділився Тичина.

"По-перше, дуже чисте море. Навколо немає жодних великих підприємств або портів, це фактично територія Дунайського атмосферного заповідника", – пояснив він.

Крім того, нагадав експерт, поряд з Приморським розташоване знамените Вилкове, куди можна з'їздити на екскурсію.

"Ще можна з'їздити в Дунайські плавні до нульового кілометру, познайомитися з культурою липован – старовірів, які там проживають. Дуже колоритне містечко", – резюмував він.

Пляж в Приморському Кілійського району

Пляж в Приморському Кілійського району

dumskaya.net

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Теми
відпочинок Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Андрій Тичина
Місце
Україна Одеса
Теги
Чорне море відпочінок ціни на відпочинок
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