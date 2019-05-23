Чоловік знайшов медузу-монстра

На пляжі в місті Хейл в графстві Корнуолл, Велика Британія, знайшли величезну медузу, яка припливла на мілководдя через теплу погоду і була викинута на берег.

Її фотографії зробив здивований місцевий житель, повідомляє таблоїд The Sun.

Відзначається, що медузи корнероти або бочкові медузи зазвичай мешкають на великій глибині, можуть досягати розміру в два метри в діаметрі, харчуються в основному планктоном, а їх укуси нешкідливі для людей.

Однак, через великий розмір вони можуть виглядати дуже жахливо.

Так, 73-річний Кен Тауненд вигулював собаку, коли знайшов таку медузу на березі, і стверджує, що був на Далекому і Близькому сході, але ніколи не бачив нічого подібного.

За даними експертів, в теплій воді знаходиться більше планктону, внаслідок чого бочкові медузи можуть стати частими гостями і почати розмножуватися на мілководді.

"Бочкова медуза - це Арнольд Шварценеггер зі світу медуз", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Флориді жінка знайшла в своєму саду тіло невідомої моторошної істоти, фото якої викликали бурхливі обговорення про її походження.

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