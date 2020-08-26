Чемпіон світу з параглайдингу показав неймовірне шоу до Дня Незалежності

Професійні міжнародні спортсмени — іспанські параглайдер Гораціо Лоренс і вінгс’ютер Дені Роман та українець Олександр Гринчук — показали неймовірне шоу в небі та на землі, щоб відсвяткувати Дні Прапора та Незалежності у Одесі.

Спочатку глядачі насолоджувались повітряним шоу від іспанського парапланера Гораціо Лоренса - п'ятикратного чемпіона світу та рекордсмена світового рекорду Гіннеса. За допомогою мотопараплана Гораціо піднявся над містом та продемонстрував фігури вищого пілотажу у повітрі. За мить до нього долучились колега з Іспанії вінгс’ютер Дені Роман та українець Костянтин Оборін (рекордсмен парашутного спорту та президент аероклубу "Одеса") з українським прапором, які планерували над Потьомкінськими сходами та приземлилися прямісінько на площу біля пам’ятника Дюку де Рішельє у Одесі.

Далі ініціативу на площі підхопили українські дрифтери – трикратний чемпіон України Олександр Гринчук та Юрій Мулов, які показали неймовірне шоу паралельного дрифту з димом жовтого та синього кольорів, таким чином утворивши символічний український прапор.

На завершення іспанські спортсмени мали можливість відчути силу українського дрифту, прокатавшись з Гринчуком та Муловим в якості пасажирів.

“ День Прапора, День незалежності. Величезна честь для України і велика честь для мене виступати тут в рідному місті Одеса, прямо біля символу нашого міста - Дюка де Рішельє. І, звичайно ж, усі люди були вражені і тим, що пілоти виступають на дрифт-машинах, і тут же з неба спускаються хлопці з прапором українським - прямо над головою Дюка – неймовірно! ” – ділиться враженнями Олександр Гринчук.

"Сьогодні ми підготували шоу разом з командою Ред Булл. Дуже приємно було стрибати з прапором України. Тому що в цей День ми дивимось на цей прапор як на символ об’єднання України. Найголовніше для нас, що свято вдалося! Одеситам це сподобалось" - задоволений стрибком Костянтин Оборін.

Своїми враженнями також діляться запрошені спортсмени Red Bull з Іспанії.

Дені Роман: "Ми вперше в Одесі і в Україні. Нам дуже сподобалося! Гораціо здійснив парамоторний політ, а я вінгс’ют стрибок з літака, пролетів прямо повз Гораціо та приземлився на цю красиву площу. Було чудово стрибати над містом і пролетіти над морем – вид був надзвичайний!"

Гораціо Лоренс: "Чудово бути в Одесі, ми тут вперше, дуже гостинне та красиве місто. Коли я пролітав на мотопараплані було дуже круто оглядати місто, дивитися на будівлі, стадіон, порт. І шоу було досконалим, вітер був гарний та люди довкола – ми дуже щасливі. Україна велика, є гори Карпати, я не був там і впевнений, що там є великий потенціал для польоту. Щодо дрифт-машини – для мене це був перший раз, відчуття неймовірні. Це трохи схоже до параглайдингу – ми також робимо дрифт у повітрі, але тут так мало місця і ще статуя Дюка де Рішельє, і люди довкола – крутитися довкола зі ще одною дрифт-машиною було справжнім божевіллям!"