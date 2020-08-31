Болгарія дозволила українцям в'їзд до країни без тестів і самоізоляції

Міністерство охорони здоров'я Болгарії 31 серпня дозволило громадянам України в'їжджати на територію країни без підтвердження негативного результату тесту на COVID-19.

Про це в Facebook повідомило посольство України в Болгарії. Обмеження знято на період з 1 по 30 вересня. Потім рішення буде переглянуте.

Також скасовано проходження обов'язкового 14-денного карантину.

"31.08.2020 р. оновлено рішення МОЗ РБ № РД-01-488, згідно з яким з 1 по 30 вересня 2020 року громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, який показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, і без проходження 14-денного карантину", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, з 31 липня по 31 серпня Болгарія також дозволила громадянам України в'їзд на територію країни без тестів і самоізоляції.

До цього уряд республіки допускав українців на болгарські курорти тільки з негативним тестом на COVID-19, який був зроблений в межах 72 годин.

Відзначимо, що в Болгарії зареєстровано понад 16 тисяч випадків зараження коронавірусом, 613 пацієнтів померли.

Болгарія приймає українців без тестів на COVID-19. Facebook посольства України в Болгарії

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 серпня 2020 року громадяни України, незважаючи на пандемію COVID-19, можуть подорожувати до 46 країн світу.