Бодрум: грецькі мотиви на території Туреччини

Бодрум – один з найбільших курортних міст Туреччини на узбережжі Егейського моря. Довгий час він вважався місцем відпочинку виключно для англійців і місцевого населення. Але все частіше і туристи інших країн, в тому числі і українці, відкривають для себе це місце.

Місто унікальне своїми неповторними ландшафтами і природою, які разом з його архітектурою нагадують Грецію. Упевнитися в цьому нам допоміг туристичний оператор KOMPAS.

Гориста місцевість, білі будинки на схилах, цитрусові сади, соснові ліси, блакитні береги, невеликі бухти, оточені зеленими пагорбами ... Погодьтеся, це типовий грецький пейзаж. Подейкують, що, колись від грецького острова Кос, що всього в 6 км від Бодрума, відламався "осколок" і прибився до турецькій землі.

Особливу унікальність Бодруму надає його архітектура, яка чітко дотримана. Всі будинки побудовані з плоскими дахами і не перевищують 2-х поверхів. У місті дозволяється, а вірніше зобов'язується, фасад будинків фарбувати в білий колір, а вікна і двері – в синій. Місцеві жителі вірять в те, що білий колір захищає будинки від комах, а синій – береже від "пристріту".

Якщо Ви потрапили сюди в Бодрумі, обов'язково спробуйте місцеві мандарини, а також продукти з цього плоду. Адже Бодрум відомий на весь світ своїми мандаринами і по праву вважається "мандариновий краєм". Бодрумскіе мандарини мають насичений смак і особливий аромат. Тут Вам запропонують: "мандаринову" газовану воду, мандариновий рахат-лукум, мандаринове варення, мармелад і багато іншого.

Що стосується клімату, то його м'якість і помірність робить Бодрум привабливим для людей, які дуже погано переносять спеку. Тут немає духоти і рекордно високих температур, як на Анталійському узбережжі. Навіть у найспекотніші дні літа, тут буде легкий і прохолодний вітерець. Тому Бодрум - це ідеальне місце для тих, хто не любить спеку.

OBOZREVATEL разом з туристичним оператором KOMPAS підготували добірку п'яти основних визначних пам'яток Бодрума, які будуть цікаві для відвідування.

1. Замок Святого Петра

Замок Святого Петра є візитною карткою Бодрума. Розташований на території античного Галикарнаса. Був побудований в XV столітті під протекторатом Ордена Святого Іоанна. Значні кріпосні стіни замку видно практично з будь-якої точки міста.

Раніше на місці замку знаходилося одне з Семи чудес світу - мавзолей карийского правителя Мавсола. Він переніс кілька землетрусів і був зруйнований в 1402 році. Згодом хрестоносці використовували частину уламків мавзолею в якості будівельного матеріалу при спорудженні стін замку. До 1507 році з руїн мавзолею лицарі забрали останні скульптури, якими були прикрашені замкові стіни. До 1522 року одне з чудес світу було остаточно розібрано і знищено. Пізніше замок капітулював перед султаном Сулейманом і все зміцнення і замки Ордена перейшли до турків, а каплиця була перебудована під мечеть.

У 1962 році в приміщеннях колишнього замку був створений Музей підводної археології. Музей складається з понад десятка виставкових залів, де демонструються найдавніші в світі руїни затонулих кораблів.

2. Амфітеатр

Амфітеатр знаходиться на схилі пагорба Гектепе, поруч з головною дорогою, яка зв'язує всі основні пам'ятники, зведені навколо стародавнього міста Галікарнас. Складається з трьох зон: майданчик для хору, місця для глядачів і сама сцена. Був побудований в IV столітті до н.е. при Мавсола і вміщував близько 13 тисяч глядачів. Зараз амфітеатр - це діюча концертний майданчик, де дають концерти популярні зірки і колективи.

3. Міндосскіе ворота

Давним-давно стародавнє грецьке Галікарнас оточували потужні кам'яні стіни з двома укріпленими воротами. Сьогодні від масштабної 7-кілометрової оборонної лінії залишилися лише руїни, що віддалено нагадують дві вежі. Це ворота Міндоса - західний вихід з Галикарнаса. Як і інші захисні стіни навколо міста, вони були зведені в 4 столітті до н. е., під час правління легендарного Мавсола.

Монументальні оборонні споруди довго намагався захопити Олександр Македонський. Під час запеклої атаки його армії східні ворота швидко впали, а ось західні Міндосскіе - витримували удар за ударом. Розгніваний цим обставиною полководець наказав зрівняти Галікарнас з землею, залишивши тільки знаменитий мавзолей. Перестали існувати і легендарні Міндосскіе ворота.

Поруч з воротами знаходиться справжній артефакт вже римської епохи - гробниці з теракотовими саркофагами.

4. Вітряки Бодрума

Бодрум цікавий також білими вітряками на горі. Раніше, коли з моря наступали вороги, місцеві жителі приводили млини в дію, даючи сигнал готуватися до оборони міста.

Найбільш добре збереглися млини розташовуються на пагорбі між бухтами Бодрум і Гюмбет. З пагорба відкривається чудовий панорамний вид на бухти Бардакчі і Гюмбет, а також на Фортеця Бодрума - Замок Святого Петра.

5. Порт і набережна Мілта Бодрум Марина

Мілта Бодрум Марина є серцем і душею курортного містечка. Мальовниче і затишне містечко відмінно підходить для неспішних прогулянок, як вдень, так і ввечері. Ближче до заходу сонця на набережній запалюються красиві вогні, і вулиця заповнюється численними туристами. Особливу атмосферу створюють пришвартовані до берега судна, серед яких зустрічаються і розкішні яхти, і скромні човна. Дороги від центру міста до причалу викладені з білого мармуру, що тільки підкреслює важливість і респектабельність Марини.

Але це лише мала частина, яку можна побачити в Бодрумі.

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