Блогерка з України – про життя в США: потрібні сили на виживання, можна розбитися об реалії

Олена Кордунова Місця 12:00, 12.09.2020

США – країна, куди щорічно переїжджають тисячі людей із різних куточків світу. Одні прагнуть досягти своїх життєвих цілей в іншій, більш успішній державі, інші ж шукають кращого життя для себе та сім'ї. Але чим так приваблива ця країна? І чому багато хто намагається потрапити саме в Америку?

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL відома українська блогерка Оля Мосендз розкрила правду про життя в Америці. Дівчина розповіла, як багато приїжджих сповнюються очікуваннями від великої країни, однак стикаються з численними труднощами.

Розкажіть, ви проживали в Україні, як ви потрапили в Америку? Чому зважилися на переїзд?

– Я з дитинства знала, що буду жити в Лос-Анджелесі. Напевно, якась дитяча мрія. Дивилася фільми про каліфорнійську молодь і знала, що одного прекрасного дня опинюся тут. А коли вийшла заміж, виявилося, що й чоловік про це мріє. Тому ми вирішили втілити нашу спільну мрію в реальність.

Блогерка з України розповіла, як їй вдалося влаштуватися в США.
Instagram Ольги Мосендз

Чи складно було адаптуватися до нової країни?

– Перший час було складно, тому що життя тут інше, багато чого потрібно вчитися з нуля. Але, на щастя, на той момент мені було 20 років, життя тільки починалося, і я до всього звикла дуже швидко.

Скільки ви вже проживаєте в Америці? Можете назвати плюси та мінуси проживання за кордоном? Назвіть п'ять головних відмінностей між Америкою і Україною?

– Ми живемо в Америці вже п'ять років. Тут як багато плюсів, так і багато мінусів. Але однозначно для мене більше плюсів.

Головні відмінності для мене:

Люди. Виховання, менталітет, рівноправність жінок і чоловіків, у загальній масі людей добре ставлення до різних рас, релігій, сексуальних меншин, свобода вибору одягу. Наприклад: чоловіки можуть фарбувати нігті, і нікого це не бентежить. Я не кажу, що це добре чи погано, просто це так.

Як українцям жити в США: українка розкрила правду.
Instagram Ольги Мосендз

Їжа. Особисто для мене в Україні їжа смачніша. Овочі, фрукти, молочка тощо. Тут величезний вибір їжі на будь-який смак. І рослинне молоко хоч із гороху, і м'ясо без м'яса, і різні солодощі без грама цукру. І водночас багато ГМО і зовсім некорисної Junk food. Загалом, на будь-який смак.

Медицина. Уся система працює інакше. Жити без страховки тут як ходити по лезу ножа. Страховка має бути завжди, бо можна добре влетіти на велику суму.

Кредитна система. Тут важливо мати хорошу кредитну історію, яку потрібно будувати з самого початку. Без неї дуже складно жити, навіть оренда квартири може стати проблемою.

Для того, щоб побудувати кредитну систему, потрібно мати SSN (Social security number), взяти в банку security card (це кредитка, на якій лежить сума, ви самі її туди поклали й користуєтеся нею, як кредитними грошима. Розраховуєтеся в магазині і повертаєте гроші назад). Банк дивиться, наскільки ви відповідальні, наскільки можна вам довіряти, і вже через пів року дає кредитку на суму, яку вважатиме правильною, повертаючи ті гроші, що ви поклали на security card. І тоді ваш рейтинг кредитної історії зростає.

Українка розповіла про життя в США.
Instagram Ольги Мосендз

Оренда житла. Тут дуже рідко хтось орендує житло в господаря. Зазвичай це відбувається через менеджмент. Будинки будуються спеціально для здання або для продажу квартир. В одних будинках люди купують житло, в інших – тільки орендують. Зазвичай це контракт. Якщо хочете платити вигідно – будьте готові підписати контракт на рік.

У Каліфорнії в хороших житлових комплексах зазвичай є басейн, спортивний зал (з безплатними груповими заняттями), офіс або місце, де можна спокійно попрацювати, гриль для всіх мешканців, консьєрж, який розв'язує всі ваші проблеми (перегоріла лампочка, забився унітаз, рукомийник, навала мурах і т. д. Все це входить у вартість оренди), і навіть іноді вертолітний майданчик.

А як щодо роботи? Чи є шанс отримати хорошу, гідну роботу, людині, яка емігрувала? І що для цього потрібно?

– Новоспеченим іммігрантам із роботою не так просто. Уся справа в дозволі на роботу. Його отримують не всі і не відразу. Доти, доки його немає, доведеться підробляти на cash (готівку. – Ред.). Для чоловіків це moving (послуги вантажників. – Ред.), різноробочі, ремонт, збирання меблів або, можливо, свій бізнес онлайн, який не вимагає дозволу на роботу.

Для жінок – це няня, можливо офіціантка або продавчиня/кухарка в магазині.

Українка розкрила правду про життя в США.
Instagram Ольги Мосендз

Без документів тут складно, але можливо. Головне – мати мету і знати, заради чого ти починаєш життя з нуля. З документами вам відкритий увесь світ і всі вершини. Амбітна людина обов'язково тут реалізує всі свої мрії.

За яких умов ви повернулися б до України? Як ви вважаєте, що тримає українців в Америці?

– Я дуже люблю Україну. Але так склалося, що все моє доросле життя вже проходить тут. Я обов'язково приїду в Україну побачити рідних і близьких, але мій дім уже тут, у Каліфорнії. Я думаю, що всіх іммігрантів в Америці тримає мрія.

Що ви могли б порадити тим, хто хоче мігрувати в Америку? З якими складнощами найчастіше стикаються емігранти?

– Раджу не ідеалізувати цю країну. Не брати до уваги, що тут усе тільки найкраще, а в Україні все не так. Боюся, що багато хто може розбитися об реалії. Тут складно і потрібно мати сили, щоб не просто вижити, а жити на гідному рівні. Америка нікому не дає розслабитися. Тут потрібно гарувати. Будьте до цього готові.

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