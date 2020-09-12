Блогерка з України – про життя в США: потрібні сили на виживання, можна розбитися об реалії

США – країна, куди щорічно переїжджають тисячі людей із різних куточків світу. Одні прагнуть досягти своїх життєвих цілей в іншій, більш успішній державі, інші ж шукають кращого життя для себе та сім'ї. Але чим так приваблива ця країна? І чому багато хто намагається потрапити саме в Америку?

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL відома українська блогерка Оля Мосендз розкрила правду про життя в Америці. Дівчина розповіла, як багато приїжджих сповнюються очікуваннями від великої країни, однак стикаються з численними труднощами.

– Розкажіть, ви проживали в Україні, як ви потрапили в Америку? Чому зважилися на переїзд?

– Я з дитинства знала, що буду жити в Лос-Анджелесі. Напевно, якась дитяча мрія. Дивилася фільми про каліфорнійську молодь і знала, що одного прекрасного дня опинюся тут. А коли вийшла заміж, виявилося, що й чоловік про це мріє. Тому ми вирішили втілити нашу спільну мрію в реальність.

Блогерка з України розповіла, як їй вдалося влаштуватися в США. Instagram Ольги Мосендз

– Чи складно було адаптуватися до нової країни?

– Перший час було складно, тому що життя тут інше, багато чого потрібно вчитися з нуля. Але, на щастя, на той момент мені було 20 років, життя тільки починалося, і я до всього звикла дуже швидко.

– Скільки ви вже проживаєте в Америці? Можете назвати плюси та мінуси проживання за кордоном? Назвіть п'ять головних відмінностей між Америкою і Україною?

– Ми живемо в Америці вже п'ять років. Тут як багато плюсів, так і багато мінусів. Але однозначно для мене більше плюсів.

Головні відмінності для мене:

Люди. Виховання, менталітет, рівноправність жінок і чоловіків, у загальній масі людей добре ставлення до різних рас, релігій, сексуальних меншин, свобода вибору одягу. Наприклад: чоловіки можуть фарбувати нігті, і нікого це не бентежить. Я не кажу, що це добре чи погано, просто це так.

Як українцям жити в США: українка розкрила правду. Instagram Ольги Мосендз

Їжа. Особисто для мене в Україні їжа смачніша. Овочі, фрукти, молочка тощо. Тут величезний вибір їжі на будь-який смак. І рослинне молоко хоч із гороху, і м'ясо без м'яса, і різні солодощі без грама цукру. І водночас багато ГМО і зовсім некорисної Junk food. Загалом, на будь-який смак.

Медицина. Уся система працює інакше. Жити без страховки тут – як ходити по лезу ножа. Страховка має бути завжди, бо можна добре влетіти на велику суму.

Кредитна система. Тут важливо мати хорошу кредитну історію, яку потрібно будувати з самого початку. Без неї дуже складно жити, навіть оренда квартири може стати проблемою.

Для того, щоб побудувати кредитну систему, потрібно мати SSN (Social security number), взяти в банку security card (це кредитка, на якій лежить сума, ви самі її туди поклали й користуєтеся нею, як кредитними грошима. Розраховуєтеся в магазині і повертаєте гроші назад). Банк дивиться, наскільки ви відповідальні, наскільки можна вам довіряти, і вже через пів року дає кредитку на суму, яку вважатиме правильною, повертаючи ті гроші, що ви поклали на security card. І тоді ваш рейтинг кредитної історії зростає.

Українка розповіла про життя в США. Instagram Ольги Мосендз

Оренда житла. Тут дуже рідко хтось орендує житло в господаря. Зазвичай це відбувається через менеджмент. Будинки будуються спеціально для здання або для продажу квартир. В одних будинках люди купують житло, в інших – тільки орендують. Зазвичай це контракт. Якщо хочете платити вигідно – будьте готові підписати контракт на рік.

У Каліфорнії в хороших житлових комплексах зазвичай є басейн, спортивний зал (з безплатними груповими заняттями), офіс або місце, де можна спокійно попрацювати, гриль для всіх мешканців, консьєрж, який розв'язує всі ваші проблеми (перегоріла лампочка, забився унітаз, рукомийник, навала мурах і т. д. Все це входить у вартість оренди), і навіть іноді вертолітний майданчик.

– А як щодо роботи? Чи є шанс отримати хорошу, гідну роботу, людині, яка емігрувала? І що для цього потрібно?

– Новоспеченим іммігрантам із роботою не так просто. Уся справа в дозволі на роботу. Його отримують не всі і не відразу. Доти, доки його немає, доведеться підробляти на cash (готівку. – Ред.). Для чоловіків це moving (послуги вантажників. – Ред.), різноробочі, ремонт, збирання меблів або, можливо, свій бізнес онлайн, який не вимагає дозволу на роботу.

Для жінок – це няня, можливо офіціантка або продавчиня/кухарка в магазині.

Українка розкрила правду про життя в США. Instagram Ольги Мосендз

Без документів тут складно, але можливо. Головне – мати мету і знати, заради чого ти починаєш життя з нуля. З документами вам відкритий увесь світ і всі вершини. Амбітна людина обов'язково тут реалізує всі свої мрії.

– За яких умов ви повернулися б до України? Як ви вважаєте, що тримає українців в Америці?

– Я дуже люблю Україну. Але так склалося, що все моє доросле життя вже проходить тут. Я обов'язково приїду в Україну побачити рідних і близьких, але мій дім уже тут, у Каліфорнії. Я думаю, що всіх іммігрантів в Америці тримає мрія.

– Що ви могли б порадити тим, хто хоче мігрувати в Америку? З якими складнощами найчастіше стикаються емігранти?

– Раджу не ідеалізувати цю країну. Не брати до уваги, що тут усе тільки найкраще, а в Україні все не так. Боюся, що багато хто може розбитися об реалії. Тут складно і потрібно мати сили, щоб не просто вижити, а жити на гідному рівні. Америка нікому не дає розслабитися. Тут потрібно гарувати. Будьте до цього готові.