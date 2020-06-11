Барселона - всегда разная и неизменно прекрасная! Изысканная, элегантная, романтичная и в то же время ленивая и беспечная, шумная, разноцветная, и немного сумасшедшая…

Стоит всего раз приехать сюда и вдохнуть воздух из искрящегося солнца и аромата спелых апельсинов, как поддаешься общему восторгу и понимаешь – ты покорен навсегда и обречен возвращаться снова и снова!

Легендарный город, по одной из легенд, был основан еще за 400 лет до основания Рима! История города развивалась бурно - он был то одним из крупнейших городов Европы то тонул в кровавых бойнях с войсками Мадрида (от чего, собственно, между ними такая “любовь”).

В 19-м веке город переживал промышленный бум и бурно развивался. Венцом этого времени стали две Всемирные выставки — 1888 и 1929 годов, а также творения Антонио Гауди, без которых сегодня представить Барселону просто невозможно.

Потом наступили тревожные годы диктатуры Франко, начались новые гонения на Каталонию и каталонский язык, что провоцировало всплески каталонского национализма и еще большую ненависть к Мадриду. И только в конце 20-го века к Барселоне пришла заслуженная слава популярного туристического направления. В 1992 году Барселона была столицей летних Олимпийских игр, и с тех пор о городе заговорил весь мир, миллионы людей устремились в новую туристическую Мекку, с отличными пляжами, роскошными отелями, вкусной едой, захватывающей архитектурой Гауди и неповторимой атмосферой вечного праздника!

Сердце Барселоны - Готический квартал. Бари Готик (так называют его каталонцы) - одно из самых популярных туристических мест. Этот район настоящий лабиринт из узких средневековых улочек, шириной в несколько метров. Здесь можно легко заблудиться, среди огромного количества кафе, баров, ресторанов, а также всевозможных магазинов и бутиков. Только, пожалуйста, будьте внимательны - на улицах много карманников, особенно после заката солнца!

Именно в этом квартале находится знаменитый Кафедральный собор Барселоны. Уже 6 веков готические шпили собора восстают из каменного сердца города. Поднимитесь на его крышу и вы обязательно насладитесь потрясающим видом на соборную площадь.

Если вы свернете налево, выходя из отеля, перейдете широкую улицу Лаетана, перед вами предстанет не менее интересный район Борн.

Именно здесь расположен знаменитый музей Пикассо, которому художник подарил музею 3,5 тысяч полотен!

Также в Борне вот уже более ста лет красуется необычайное здание - Дворец Каталонской музыки. Никаких прямых линий, яркие витражи, стеклянный потолок, одна из лучших акустик в Европе - площадка многочисленных симфонических концертов и представлений фламенко.

Справа от Готического квартала находится знаменитая Ла Рамбла - душа Барселоны. - "Это самая красивая улица в мире" - сказал о ней Сомерсет Моэм. Знаменитый центральный рынок Ла Бокерия, тоже на Ла Рамбле – это небольшая страна аппетита, с ее неповторимыми запахами, вкусами и красками. Освежитесь стаканчиком свежевыжатого сока или перекусите ароматным хамоном Иберика. Также свежие морепродукты и круглый рис станут основой вашей фирменной паэльи, которая будет наверняка вкуснее, чем в сотне туристических забегаловок на улице. Это традиционное блюдо, рожденное под Валенсией. Оно окутано романтической легендой о бедном рыбаке, который ждал в гости свою возлюбленную. Чтобы скоротать время и оказать ей достойный прием, он решил приготовить пищу. Но по бедности, не придумал ничего лучшего, чем собрать, все продукты ( а это в основном были рыба и морепродукты) и смешать их с рисом. Так и возникла паэлья - готовилась она "для нее", а по-испански это звучит “para ella” (пара эйя).

По Ла Рамбле можно спуститься до самого моря, старого Порта над которым возвышается Христофор Колумб. Высота памятника 60 метров, и что самое

интересное - длина указательного пальца метр! Внутри него ходит лифт, прямо на смотровую площадку с головокружительным видом.

По левую руку первооткрывателя - Барселонетта - знаменитый городской пляж, расположенный в самом центре, примерно в 15 минутах пешком от Ла Рамблы. Пляж Барселоны неоднократно признавался лучшим городским пляжем планеты, и летом здесь всегда людно. Море в Барселоне чистое, а более 5-ти километров пляжей замечательно обустроены - выбирайте какой вам по душе. Вокруг расположено много ресторанов с блюдами из свежих морепродуктов, кафе и баров. Неподалеку - аквариум Барселоны — один из крупнейших и красивейших в Европе.

Признаюсь, когда я провожу летний отпуск в любимом городе, всегда останавливаюсь в фешенебельном отеле Meliá Barcelona Sky. Гостеприимство этой испанской сети отелей действительно впечатляет, из окон открываются головокружительные виды, а до моря рукой подать!

Постарайтесь хотя бы один из дней провести на горе Монтжуик. Насладитесь прогулкой в самом красивом и большом парке Испании, площадью более чем 200 гектаров! Этот парк-гигант внесен в список самых крупных искусственных насаждений в Европе. На его территории предусмотрены развлечения для детей и взрослых, олимпийские объекты панорамный бассейн спортклуб парк кактусов канадка на пляж и даже старинное кладбище со склепами! На вершине горы средневековая крепость и военный музей. Попасть туда можно с помощью канатной дороги идущей из Барселонетты: панорамный вид на Барселону вам гарантирован. Также на Монтжуике можно познакомиться с экспозицией Национального музея искусства Каталонии. Трудно поверить, что в этом огромном дворце никогда не жил король. Здание было построено в 1929 году к всемирной выставке и служило павильоном электричества. Сегодня богатая коллекция музея насчитывает 230 000 экспонатов! Для неспешного знакомства с шедеврами Каталонии билет действителен 2 дня! Если вы хотите, за несколько часов, познать традиционную архитектуру всей Испании - отправляйтесь в Испанскую Деревню, где представлены дома в разных стилях Пиренейского полуострова. Вечером не пропустите магические, поющие фонтаны Барселоны - одно из самых красивых зрелищ каталонской столицы. Советую занимать места заранее, а время шоу лучше уточнить на сайте. Многие туристы, затаив дыхание, наслаждаются игрой воды и света, особенно под легендарную песню Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье "Барселона".

Гора Тибидабо еще одно знаковое место Барселоны. Неспроста на высоте 512 метров парит белоснежный Храм Святого Сердца. Ведь, по легенде, именно здесь Дьявол искушал Христа словами: "Haec omnia tibi dabo" (Все это я дам тебе). Венчает собор фигура Иисуса обнимающего город. Кстати, впечатляющие панорамные сцены фильма "Вики Кристина Барселона" снимались на Тибидабо. Добраться до горы на городском транспорте можно практически за 1 евро от Площади Каталонии.

Один из символов Барселоны - гений Антонио Гауди и застывшая музыка его архитектуры. Он был аристократом и денди, новатором, и принимая предложение строить собор Святого Семейства даже не предполагал, что он окажется делом всей его жизни и на сто лет переживет самого мастера.

В понедельник июньским вечером 1926 года на одном из перекрёстков Барселоны трамвай сбил старика одетого в лохмотья. Документов пострадавший при себе не имел. В его карманах нашли лишь горсть орехов и Евангелие. А три дня спустя десятки тысяч людей выйдут на улицы Барселоны, чтобы влиться в грандиозную траурную процессию. "Каталония потеряла гения!" - возвестят заголовки газет. - "В Барселоне умер святой!".

Гауди не любил фотографироваться и Барселона не знала в лицо человека, который прославит её больше, чем Арагонские короли, каталонские сепаратисты и безумные сюрреалисты. По благословению папы Римского правительство похоронит его в крипте собора Святого Семейства, над которым он трудился 43 года.

Саграда Фамилиа - собор Святого Семейства остался неоконченным. Говорят, на упрёки в медлительности архитектор отвечал просто: "Мой Клиент не торопится - у Него все время мира". Антонио Гауди был "не от мира сего" именно в евангельском смысле слова. Как-то один епископ спросил Гауди, почему он так беспокоится об отделке шпилей - ведь никто не увидит их. "Монсеньор, - ответил Антонио, - их будут разглядывать Ангелы".

Сегодня миллионы туристов стремятся попасть внутрь собора, приобретая билеты и тем самым, внося свою лепту в завершение строительства. Самый высокий собор в мире обещают закончить в 2026 году - к столетию смерти архитектора.

Творения Мастера – это фантастика, сумасшествие и очарование. Причудливые формы, замысловатые изгибы и оригинальные истории создания. Сегодня они венчают список мирового наследия ЮНЕСКО.

Каждый, кто почувствует вкус Барселоны - найдет здесь то, что ему по душе! Заядлые шопперы окунуться в мир бутиков на центральных улицах или дисконтных центрах за городом. Молодежь до утра потеряется в ночных клубах и барах порта Олимпик. Статусные путешественники оценят сервисы и удобства отелей класса люкс, а студенты, отдыхающие на пляжах, предпочтут недорогие хостелы...

Куда бы вы не пошли в Барселоне, в любой магазинчик или кафе – вам всегда улыбнутся и скажут: "Hola!". И вы, неожиданно для себя, улыбнетесь в ответ: "Hola!". А потом, непременно бросите монетку через плечо в старинный фонтан, чтобы флиртовать с Барселоной в новом путешествии!