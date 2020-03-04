6 самых впечатляющих аэропортов мира

Ожидание в аэропорту – неотъемлемая часть любого дальнего путешествия. Оно может стать мучительным испытанием, а может превратиться в удивительное приключение.

Главное – проложить маршрут через правильные аэропорты. Подобрать дешевые авиабилеты с удобными стыковками легко на aviasales.ua.

Международный аэропорт Хамад (Доха, Катар)

pixabay.com

Хамад построили совсем недавно – в 2014 году. Но он уже вырвался в мировые лидеры не только по пассажиропотоку, но и по размаху, а также по уровню комфорта.

Аэропорт построен в виде оазиса посреди пустыни. Здесь много зелени, водных инсталляций и интересно оформленной подсветки. Главное украшение воздушного хаба – выставки современного искусства со зрелищными скульптурами и другими необычными арт-объектами.

Кроме того, Хамад славится шикарными магазинами, ресторанами на любой вкус, спа-салонами, огромным бассейном и тренажерным залом. Здесь есть все, чтобы с комфортом дождаться своего рейса и улететь в любую точку мира.

Чанги (Сингапур)

pixabay.com

Шикарный сингапурский аэропорт регулярно возглавляет различные рейтинги лучших воздушных хабов мира. И дело не только в том, что через него проходят миллионы пассажиров со всего мира. Здесь отличное обслуживание, невероятно быстрый паспортный контроль, а главное – на каждом шагу чудеса архитектурной мысли и отличные зоны отдыха.

Зелень, водопады, роскошные магазины – все это делает Чанги одним из самых красивых аэропортов мира. Находиться здесь – одно удовольствие.

Инчхон (Сеул, Южная Корея)

Еще один впечатляющий азиатский аэропорт. Все здесь сделано по последнему слову техники и максимально комфортно для пассажиров. В ожидании своего рейса можно сыграть в гольф, сходить на массаж или отдохнуть в зимних садах.

pixabay.com

Международный аэропорт Цюриха (Швейцария)

Роскошный, комфортабельный аэропорт в Цюрихе позволяет быстро пройти все необходимые процедуры и получить полную поддержку со стороны сотрудников учреждения.

Кроме того, в ожидании своего рейса вы можете насладиться видами на взлетающие и приземляющиеся самолеты со знаменитой смотровой площадки. Предусмотрены также интересные экскурсии для детей по аэропорту.

Международный аэропорт Гонконга (Гонконг)

Еще один азиатский аэропорт не покидает списков лучших воздушных ворот мира. Он построен на острове посреди океана и представляет собой гигантский развлекательный центр.

К услугам пассажиров – рестораны, смотровые площадки, самые продвинутые кинотеатры и спортзалы. Изюминка аэропорта – авиацентр, где с тонкостями авиастроения и даже пилотирования могут ознакомиться и взрослые, и дети.

Международный аэропорт Мюнхен им. Франца-Йозефа Штрауса (Германия)

pixabay.com

Второй по величине аэропорт Германии и один из крупнейших в мире. Здесь царит немецкая точность и чистота.

Пассажиры могут скоротать время в Парке посетителей, любоваться видом на взлетающие самолеты и даже пить лучшее баварское пиво в местной пивоварне.

Подобрать билеты на самолет, забронировать отели или даже найти билеты на культурные или спортивные мероприятия в далеких странах удобно в мобильном приложении aviasales.ua в разделах "Концерты" и "Футбол".

Приложение для IOS, для Android.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал