6 лайфхаков, как путешествовать и не убить друг друга

Путешествие – это всегда испытание на прочность. Неважно, собираетесь вы в путь с возлюбленным, супругом, старым другом или с веселой компанией.

Неумелое планирование или неготовность попутчиков к трудностям может привести к тому, что поездка повлечет за собой ссоры, препирательства, взаимное недовольство или даже разрыв.

Если же вы подошли к затее со всей ответственностью, путешествие оставит лучшие воспоминания, а отношения станут еще крепче.

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Обсудить план заранее

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Прежде, чем отправляться в путешествие, нужно все тщательно спланировать. Обсудить место назначения, маршрут, транспорт, жилье и прочее. Но главное – понять, чего именно каждый из вас ожидает от поездки.

Если вы едете в Германию, и мечтаете о музеях и прогулках по тихим улочкам, а ваш попутчик намерен зависать в пабах и клубах, это стоит выяснить до того, как вы сядете в самолет.

Определиться с бюджетом

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Денежный вопрос испортил не одно путешествие. Прежде всего, если вы пара – следует с самого начала выяснить, кто и за что платит, чтобы не было неловкостей и недопонимания.

Кроме того, с кем бы вы ни путешествовали, перед отъездом важно понимать, сколько денег каждый из вас намерен потратить. И суммы не должны отличаться разительно.

Если вы планировали скромно ночевать в хостелах и перемещаться по чужой стране автостопом, а ваша подруга хочет снять квартиру в центре города со всеми удобствами и взять автомобиль напрокат, возможно, вам следует поискать себе другого попутчика.

Распределить обязанности

В сложном путешествии сложно все держать в голове одному, особенно если в дорогу отправляется компания из нескольких человек.

Справедливо разделить обязанности – кто отвечает за билеты, кто за жилье, кто за культурную программу.

Если впереди поход в горы, кому-то следует составить список необходимого снаряжения и справедливо распределить его между всеми участниками поездки.

Каждому свое

Даже если вы с вашим попутчиком очень близки и примерно одинаково понимаете, что такое приятный отдых, скорее всего, полного единства все равно достичь не удастся.

Смиритесь с этим и дайте друг другу достаточно свободы. Если ваш приятель намерен все дни валяться на пляже и не разделяет вашего стремления поехать на очередную экскурсию, ничего страшного, если какое-то время вы проведете порознь, и при этом оба останутся довольны.

В противном случае страдать будут оба. Он – от вынужденной необходимости тратить время на что-то скучное, а вы от его постной мины рядом.

Без камня за пазухой

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С собой в поездку лучше не везти скрытые конфликты и невысказанные обиды. Особенно это касается пар. Выяснить все между собой следует сразу. Иначе придется сдерживать себя до возвращения. Ведь поездка – худшее место для того, чтобы выяснять отношения.

Готовиться к худшему

Как бы тщательно вы все не спланировали, какими бы идеальными ни выглядели на фото забронированные отели или апартаменты, смиритесь, что определенные трудности и шероховатости неизбежны.

Так что не расстраивайтесь по пустякам и отращивайте "дзен", чтобы не портить себе поездку из-за мелких неурядиц.

Чтобы совместная поездка оставила лучшие воспоминания, хорошо совместить путешествие с концертом любимого исполнителя и игрой футбольной команды. В мобильном приложении aviasales.ua в разделах “Концерты” и “Футбол” можно подобрать билеты на самолет, отели и даже билеты на сам концерт.

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