160 грн за порцію капусти і 2500 грн за пів години катання: блогери назвали ціни в Буковелі

Ціни на відпочинок у Буковелі навряд чи можна назвати дешевими. Так, за порцію капусти з морквою доведеться заплатити 160 гривень, а пів години катання на снігоході коштуватимуть туристу 2500.

Середня ціна прокату лиж становить 270 гривень: чим далі від підйомника, тим ціни нижчі. Про це розповідають тревел-блогери на каналі Kolesaedut.

А ось за 2-годинне заняття з інструктором заплатите 1500 гривень. На ньому можна освоїти базові навички катання на лижах. Також проводяться уроки з дітьми.

Середня вартість будиночків у центрі Буковеля – 10 тисяч гривень на добу за двох, але якщо бронювати заздалегідь, то ціна трохи знизиться – 9825 гривень.

Ціни на харчування можуть істотно відрізнятися, все залежить від місця розташування кафе чи ресторану. Наприклад, у кафе FILVAROK капуста з морквою обійдеться туристам у 160 гривень за 100 грамів. Бограч карпатський коштуватиме 259 гривень за порцію.

На популярний курорт можна спокійно їхати на своїй машині. Тут є безкоштовне паркування, яке розміщене трохи далі від підйомників, але є і платне – 90 гривень за 2 години.

Якщо дивитися готелі поблизу Буковеля, то ціни будуть набагато приємнішими. За 2 кілометри від першого паркінгу можна зняти двомісний номер вартістю 1040 гривень на добу.

Є в Буковелі родельбан – це конструкція з драбинами, по якій можна спуститися на спеціальних санчатах. Довжина спуску – 1,5 кілометра. Спуск поодинці коштуватиме 500 гривень, а вдвох – 800 гривень. Снігоходи стоять поруч із центральною ярмаркою, ціна такого задоволення – 2500 за пів години.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про популярні місця поблизу Буковеля і цікаві туристичні курорти в Карпатах, які має відвідати кожен турист.