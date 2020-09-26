Куди поїхати в Україні восени 2020: 10 найпопулярніших напрямків для відпочинку

Осінь – пора для нових подорожей. Коли місто огортає світло-жовте листя і немає виснажливої спеки, багато хто замислюється про поїздки та відпочинок, а оскільки кордони для українців залишаються, як і раніше, закритими за більшістю напрямками, цьогоріч особливою популярністю користуватимуться осінні вікенди Україною.

Щоб отримати насолоду від приголомшливих пейзажів і перейнятися особливою атмосферою місцевості, необов'язково виїжджати за кордон. Вивчати пам'ятки можна і у своїй країні. OBOZREVATEL розповідає, куди варто поїхати цієї осені в Україні.

Вінниця

Маленьке, затишне містечко в Україні ідеально підійде для подорожі восени. Вінниця славиться не тільки своїми відомими музичними фонтанами, але й красивими пейзажами. Наприклад, національний музей-садиба імені Н.І Пирогова, а також парк Горького ідеально підійдуть як локації для красивих осінніх фотографій. Любителям архітектури сподобається прогулятися центральною вулицею містечка, а поціновувачі мистецтва залишаться в захваті від краєзнавчого музею та планетарію.

"Рекомендуємо відвідати кафе-музей "Пан Заваркін і син", костел Пресвятої Діви Марії Ангельської. Зверніть увагу на музей трамвая. Також варто побувати в сучасному музеї авто-вело-фото-теле-радіо. Крім того, у Вінниці цікавий музей моделей транспорту", – розповіли виданню OBOZREVATEL в одній із популярних турагенцій.

Вінниця: пам'ятки та популярні локації. Shutterstock

Чернігів

Ще одне, не менш популярне місто в Україні, яке заслуговує на увагу цієї осені – Чернігів. Багатьом мандрівникам подобається це містечко за гарну архітектуру і пейзажі. До того ж у Чернігові є свій світломузичний фонтан. Для осінніх пікніків можна відправитися на річку Десну, а зробити красиві селфі рекомендуємо на Червоній площі.

"У Чернігові увагу привертає Спасо-Преображенський собор, Борисоглібський собор, Антонієві печери", – розповів відомий туроператор.

Чернігів: що подивитися в місті. Depositphotos

Батурин

Поринути в історію й побувати на батьківщині козаків можна в цікавому місті Батурин, яке розташоване в Чернігівській області. Тут сподобається тим, хто любить стародавні пам'ятки і готовий цілий день присвятити прогулянкам знаковими місцями. Одна зі знаменитих локацій – цитадель Батуринської фортеці, з якої відкривається гарний краєвид на річку Сейм. Не менш популярний об'єкт Батурина – палац Кирила Розумовського. Дізнатися історію міста можна в місцевому археологічному музеї і в національному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця".

Батурин: головні пам'ятки. Shutterstock

Умань

Восени багато хто рекомендує відвідати одну з найкрасивіших туристичних локацій України – Софіївський парк, який розташований в Умані (Черкаська область). Це місце чудово підійде для романтичних побачень.

"Тим, хто вже побував у Софіївському парку, рекомендуємо відвідати новий сучасний сквер "Нова Софіївка" в стилі єдиного в Східній Європі фентезі-парку. Відвідувачі зможуть побачити унікальні композиції й артоб'єкти, де світ української культури та міфології поєднується зі світом стародавнього Сходу" , – розповіли виданню OBOZREVATEL у турагенції.

Також Умань славиться своїм світломузикальним фонтаном під назвою "Перлина кохання". Поціновувачам мистецтва сподобаються краєзнавчий і художній музеї міста.

Поїздка в Умань: куди варто сходити Shutterstock

Східниця

Східниця – ідеальне місце для тих, хто хоче усамітнитися з природою. Ця локація вабить багатьох мандрівників не тільки своїм гірським повітрям, карпатським ландшафтом, а й своєю історією. Одна з найголовніших визначних пам'яток Східниці – Тустань – це приголомшлива фортеця, збудована з великих каменів. Походити печерами й доторкнутися до історії можна в Національному парку "Бескиди". До того ж у Східниці можна ще й підлікуватися та підвищити імунітет восени, оскільки там розташовані цілющі мінеральні води та грязі.

Східниця: головні визначні локації в регіоні. Shutterstock

Трускавець

Красиві пейзажі й околиці Трускавця дадуть змогу багатьом відпочити після офісів і шуму мегаполісів. Тут є місця, де можна спокійно побути наодинці із самим собою й подумати про життя. Наприклад, у ландшафтному парку "Підгір'я" можна влаштувати пікнік із друзями, а в "Курортному" сквері помилуватися місцевими рослинами. Любителям архітектури сподобається каплиця святого Пантелеймона, у якого місцеві просять про якнайшвидше одужання. Тутешня візитна картка – мінеральні води Трускавця.

Як провести відпочинок у Трускавці. Depositphotos

Тур замками Закарпатської області

Доторкнутися до унікальної історичної спадщини Закарпаття можна відвідавши найбільш знакові замки області. Для подорожі восени по регіону варто запастися не тільки хорошою фізичною підготовкою, а й ґаджетами для зйомок красивих пейзажів і, звичайно ж, гарним настроєм.

Свій тур краще починати з найпопулярніших локацій: замок "Паланок" у Мукачеві, замок кохання – "Сент-Міклош", розташований у селі Чинадієво, замок графів Шенборнів на території санаторію "Карпати", Ужгородський замок, Середнянський замок, який розташований у селі Середнє, а також Невицький замок біля села Кам'яниця.

Тур замками Закарпаття. Depositphotos

Львів і його околиці

Прогулятися восени старими дворами, покуштувати смачну каву і шоколад можна в найпопулярнішому серед туристів місті України – Львові. Це місце особливо користується попитом восени, оскільки там панує атмосфера затишних кав'ярень з ароматними напоями, які зігріють будь-якого туриста в прохолодну пору року. Львів багатий на неймовірну архітектуру і красиві храми, які нагадують старі міста Європи. Місця, які обов'язково потрібно відвідати кожному у Львові:

площа Ринок;

площа біля Львівського національного академічного театру опери та балету;

гора "Високий замок";

міська ратуша;

каплиця Боїмів;

палац Потоцьких;

Личаківський цвинтар.

Туристам, які втомилися від банальних маршрутів, варто відвідати околиці Львова. Наприклад, селище Підкамінь приверне увагу своїм колишнім Домініканським собором, а нині Монастирем походження Дерева Хреста Господнього, в селі Розгірче варто побувати на околицях відомого скельного монастиря. У містах Дрогобич і Стрий можна насолодитися приємними прогулянками старовинними вуличками.

Львів восени: куди сходити. Depositphotos

Моршин

Це місто щороку приваблює у свої санаторії тисячі українців. Багато хто їде в Моршин не тільки поправити своє здоров'я мінеральними водами, але і просто насолодитися природою. Крім бювету, також Моршин славиться своїм знаменитим зоопарком. А відпочити від міста і метушні можна на відомій пейзажній алеї.

Відпочинок у Моршині: куди варто сходити. Shutterstock

Асканія-Нова

Щоб доторкнутися до краси недоторканої природи, досить відвідати відомий біосферний заповідник "Асканія-Нова". Такий варіант відпочинку підійде тим, хто шукає усамітнення. В "Асканії-Нова" є свій зоопарк, де можна зустріти різні рідкісні види тварин. Також можна прогулятися біля водойми, де часто живуть незвичайні птахи, і відвідати дендропарк, щоб вивчити нові види рослин.

Для тих, хто в пошуках чогось нового, є варіант вирушити на сафарі. Можна проїхатися на мікроавтобусі степом і зблизька подивитися на оленів, верблюдів, бізонів та інших, не менш цікавих тварин.

Асканія-Нова: куди поїхати. Depositphotos

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Трускавець розширює горизонти. Тепер у регіоні пропонують новий відпочинок для всіх.