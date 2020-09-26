Куди поїхати в Україні восени 2020: 10 найпопулярніших напрямків для відпочинку

Осінь – пора для нових подорожей. Коли місто огортає світло-жовте листя і немає виснажливої спеки, багато хто замислюється про поїздки та відпочинок, а так як кордони для українців залишаються як і раніше закритими по більшості напрямків, в цьому році особливою популярністю будуть користуватися осінні вікенди Україною.

Щоб отримати насолоду від приголомшливих пейзажів і перейнятися особливою атмосферою місцевості необов'язково виїжджати за кордон. Вивчати пам'ятки можна і в своїй країні. OBOZREVATEL розповідає, куди варто поїхати цієї осені в Україні.

Вінниця

Маленьке, затишне містечко в Україні ідеально підійде для подорожі восени. Вінниця славиться не тільки своїми відомими музичними фонтанами, а й красивими пейзажами. Наприклад, національний музей-садиба імені Н.І Пирогова, а також парк Горького ідеально підійдуть в якості локації для красивих осінніх фотографій. Любителям архітектури сподобається прогулятися по центральній вулиці містечка, а поціновувачі мистецтва залишаться у захваті від краєзнавчого музею та планетарію.

"Рекомендуємо відвідати кафе-музей "Пан Заваркін і син", костел Пресвятої Діви Марії Ангельської. Зверніть увагу на музей трамвая. Також слід побувати в сучасному музеї авто-вело-фото-теле-радіо. Крім того, у Вінниці цікавий музей моделей транспорту", – розповіли виданню OBOZREVATEL в одній з популярних турагенцій.

Чернігів

Ще одне, не менш популярне місто в Україні, яке заслуговує на увагу цієї осені – Чернігів. Багатьом мандрівникам подобається це містечко за гарну архітектуру і пейзажі. До того ж в Чернігові є свій світломузичний фонтан. Для осінніх пікніків можна відправитися на річку Десну, а зробити красиві селфі рекомендуємо на Червоній площі.

"У Чернігові увагу привертає Спасо-Преображенський собор, Борисоглібський собор, Антонієві печери", – розповів відомий туроператор.

Батурин

Поринути в історію і побувати на батьківщині козаків можна у цікавому місті Батурин, який знаходиться в Чернігівській області. Тут сподобається тим, хто любить стародавні пам'ятки і готовий цілий день присвятити прогулянкам по знакових місцях. Одна зі знаменитих локацій – цитадель Батуринської фортеці, з якої відкривається гарний вид на річку Сейм. Не менш популярний об'єкт Батурина – палац Кирила Розумовського. Дізнатися історію міста можна в місцевому археологічному музеї і в національному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця".

Умань

Восени багато хто рекомендує відвідати одну з найкрасивіших туристичних локацій України – Софіївський парк, який знаходиться в Умані (Черкаська область). Це місце чудово підійде для романтичних побачень.

"Тим, хто вже побував в Софіївському парку, рекомендуємо відвідати новий сучасний сквер Нова Софіївка в стилі єдиного в Східній Європі фентезі-парку. Відвідувачі зможуть побачити унікальні композиції і арт-об'єкти, де світ української культури та міфології поєднується зі світом стародавнього Сходу" , – розповіли виданню OBOZREVATEL у турагенції.

Також Умань славиться своїм світломузикальним фонтаном під назвою "Перлина кохання". Поціновувачам мистецтва сподобаються краєзнавчий і художній музеї міста.

Східниця

Східниця – ідеальне місце для тих, хто хоче усамітнитися з природою. Ця локація вабить багатьох мандрівників не тільки своїм гірським повітрям, карпатським ландшафтом, а й своєю історією. Одна з найголовніших визначних пам'яток Східниці – Тустань – це вражаюча фортеця, збудована з великих каменів. Походити печерами і доторкнутися до історії можна в Національному парку "Бескиди". До того ж, в Східниці можна ще і підлікуватися та підвищити імунітет восени, оскільки там знаходяться цілющі мінеральні води і грязі.

Трускавець

Красиві пейзажі і околиці Трускавця дозволять багатьом відпочити після офісів та шуму мегаполісів. Тут є місця, де можна спокійно побути наодинці з самим собою і подумати про життя. Так, наприклад, в ландшафтному парку "Підгір'я" можна влаштувати пікнік з друзями, а в "Курортному" сквері помилуватися місцевими рослинами. Любителям архітектури сподобається каплиця святого Пантелеймона, у якого місцеві просять про якнайшвидше одужання. Тутешня візитна картка – мінеральні води Трускавця.

Тур по замкам Закарпатської області

Доторкнутися до унікальної історичної спадщини Закарпаття можна відвідавши найбільш знакові замки області. Для подорожі восени по регіону варто запастися не тільки хорошою фізичною підготовкою, а й гаджетами для зйомок красивих пейзажів і, звичайно ж, гарним настроєм.

Свій тур краще починати з найпопулярніших локацій: замок "Паланок" в Мукачеві, замок кохання – "Сент-Міклош", розташований в селі Чинадієво, замок графів Шенборнів на території санаторію "Карпати", Ужгородський замок, Середнянський замок, який знаходиться в селі Середнє, а також Невицький замок біля села Кам'яниця.

Львів і його околиці

Прогулятися восени старими дворами, покуштувати смачну каву і шоколад можна в найпопулярнішому серед туристів місті України – Львові. Це місце особливо користується попитом восени, оскільки там панує атмосфера затишних кав'ярень з ароматними напоями, які зігріють будь-якого туриста в прохолодну пору року. Львів багатий на неймовірну архітектуру і красиві храми, які нагадують старі міста Європи. Місця, які обов'язково потрібно відвідати кожному у Львові:

площа Ринок;

площа біля Львівського національного академічного театру опери та балету;

гора "Високий замок";

міська ратуша;

каплиця Боїмів;

палац Потоцьких;

Личаківський цвинтар.

Туристам, які втомилися від банальних маршрутів, варто відвідати околиці Львова. Так, наприклад, селище Підкамінь приверне увагу своїм колишнім Домініканським собором, а нині Монастирем походження Дерева Хреста Господнього, в селі Розгірче слід побувати на околицях відомого скельного монастиря. У містах Дрогобич та Стрий можна насолодитися приємними прогулянками старовинними вуличками.

Моршин

Це місто щороку приваблює в свої санаторії тисячі українців. Багато хто їде в Моршин не тільки поправити своє здоров'я мінеральними водами, але і просто насолодитися природою. Крім бювету, також Моршин славиться своїм знаменитим зоопарком. А відпочити від міста і метушні можна на відомій пейзажній алеї.

Асканія-Нова

Щоб доторкнутися до краси недоторканої природи, досить відвідати відомий біосферний заповідник Асканія-Нова. Такий варіант відпочинку підійде тим, хто шукає усамітнення. В Асканії-Нові є свій зоопарк, де можна зустріти різні рідкісні види тварин. Також можна прогулятися біля водойми, де часто живуть незвичайні птахи і відвідати дендропарк, щоб вивчити нові види рослин.

Для тих, хто в пошуках чогось нового, є варіант відправитися на сафарі. Можна проїхатися на мікроавтобусі по степу і зблизька подивитися на оленів, верблюдів, бізонів та інших, не менш цікавих тварин.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Трускавець розширює горизонти. Тепер в регіоні пропонують новий відпочинок для всіх.