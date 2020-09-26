Куди поїхати в Україні восени 2020: 10 найпопулярніших напрямків для відпочинку

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10 небанальних місць, куди варто поїхати по Україні восени

Осінь – пора для нових подорожей. Коли місто огортає світло-жовте листя і немає виснажливої спеки, багато хто замислюється про поїздки та відпочинок, а так як кордони для українців залишаються як і раніше закритими по більшості напрямків, в цьому році особливою популярністю будуть користуватися осінні вікенди Україною.

Щоб отримати насолоду від приголомшливих пейзажів і перейнятися особливою атмосферою місцевості необов'язково виїжджати за кордон. Вивчати пам'ятки можна і в своїй країні. OBOZREVATEL розповідає, куди варто поїхати цієї осені в Україні.

Вінниця

Маленьке, затишне містечко в Україні ідеально підійде для подорожі восени. Вінниця славиться не тільки своїми відомими музичними фонтанами, а й красивими пейзажами. Наприклад, національний музей-садиба імені Н.І Пирогова, а також парк Горького ідеально підійдуть в якості локації для красивих осінніх фотографій. Любителям архітектури сподобається прогулятися по центральній вулиці містечка, а поціновувачі мистецтва залишаться у захваті від краєзнавчого музею та планетарію.

"Рекомендуємо відвідати кафе-музей "Пан Заваркін і син", костел Пресвятої Діви Марії Ангельської. Зверніть увагу на музей трамвая. Також слід побувати в сучасному музеї авто-вело-фото-теле-радіо. Крім того, у Вінниці цікавий музей моделей транспорту", – розповіли виданню OBOZREVATEL в одній з популярних турагенцій.

Вінниця: пам'ятки та популярні локації.

Чернігів

Ще одне, не менш популярне місто в Україні, яке заслуговує на увагу цієї осені – Чернігів. Багатьом мандрівникам подобається це містечко за гарну архітектуру і пейзажі. До того ж в Чернігові є свій світломузичний фонтан. Для осінніх пікніків можна відправитися на річку Десну, а зробити красиві селфі рекомендуємо на Червоній площі.

"У Чернігові увагу привертає Спасо-Преображенський собор, Борисоглібський собор, Антонієві печери", – розповів відомий туроператор.

Чернігів: що подивитися в місті.

Батурин

Поринути в історію і побувати на батьківщині козаків можна у цікавому місті Батурин, який знаходиться в Чернігівській області. Тут сподобається тим, хто любить стародавні пам'ятки і готовий цілий день присвятити прогулянкам по знакових місцях. Одна зі знаменитих локацій – цитадель Батуринської фортеці, з якої відкривається гарний вид на річку Сейм. Не менш популярний об'єкт Батурина – палац Кирила Розумовського. Дізнатися історію міста можна в місцевому археологічному музеї і в національному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця".

Батурин: головні пам'ятки.

Умань

Восени багато хто рекомендує відвідати одну з найкрасивіших туристичних локацій України – Софіївський парк, який знаходиться в Умані (Черкаська область). Це місце чудово підійде для романтичних побачень.

"Тим, хто вже побував в Софіївському парку, рекомендуємо відвідати новий сучасний сквер Нова Софіївка в стилі єдиного в Східній Європі фентезі-парку. Відвідувачі зможуть побачити унікальні композиції і арт-об'єкти, де світ української культури та міфології поєднується зі світом стародавнього Сходу" , – розповіли виданню OBOZREVATEL у турагенції.

Також Умань славиться своїм світломузикальним фонтаном під назвою "Перлина кохання". Поціновувачам мистецтва сподобаються краєзнавчий і художній музеї міста.

Поїздка в Умань: куди варто сходити

Східниця

Східниця – ідеальне місце для тих, хто хоче усамітнитися з природою. Ця локація вабить багатьох мандрівників не тільки своїм гірським повітрям, карпатським ландшафтом, а й своєю історією. Одна з найголовніших визначних пам'яток Східниці – Тустань – це вражаюча фортеця, збудована з великих каменів. Походити печерами і доторкнутися до історії можна в Національному парку "Бескиди". До того ж, в Східниці можна ще і підлікуватися та підвищити імунітет восени, оскільки там знаходяться цілющі мінеральні води і грязі.

Східниця: головні визначні локації в регіоні.

Трускавець

Красиві пейзажі і околиці Трускавця дозволять багатьом відпочити після офісів та шуму мегаполісів. Тут є місця, де можна спокійно побути наодинці з самим собою і подумати про життя. Так, наприклад, в ландшафтному парку "Підгір'я" можна влаштувати пікнік з друзями, а в "Курортному" сквері помилуватися місцевими рослинами. Любителям архітектури сподобається каплиця святого Пантелеймона, у якого місцеві просять про якнайшвидше одужання. Тутешня візитна картка – мінеральні води Трускавця.

Як провести відпочинок в Трускавці.

Тур по замкам Закарпатської області

Доторкнутися до унікальної історичної спадщини Закарпаття можна відвідавши найбільш знакові замки області. Для подорожі восени по регіону варто запастися не тільки хорошою фізичною підготовкою, а й гаджетами для зйомок красивих пейзажів і, звичайно ж, гарним настроєм.

Свій тур краще починати з найпопулярніших локацій: замок "Паланок" в Мукачеві, замок кохання – "Сент-Міклош", розташований в селі Чинадієво, замок графів Шенборнів на території санаторію "Карпати", Ужгородський замок, Середнянський замок, який знаходиться в селі Середнє, а також Невицький замок біля села Кам'яниця.

Тур по замках Закарпаття.

Львів і його околиці

Прогулятися восени старими дворами, покуштувати смачну каву і шоколад можна в найпопулярнішому серед туристів місті України – Львові. Це місце особливо користується попитом восени, оскільки там панує атмосфера затишних кав'ярень з ароматними напоями, які зігріють будь-якого туриста в прохолодну пору року. Львів багатий на неймовірну архітектуру і красиві храми, які нагадують старі міста Європи. Місця, які обов'язково потрібно відвідати кожному у Львові:

  • площа Ринок;

  • площа біля Львівського національного академічного театру опери та балету;

  • гора "Високий замок";

  • міська ратуша;

  • каплиця Боїмів;

  • палац Потоцьких;

  • Личаківський цвинтар.

Туристам, які втомилися від банальних маршрутів, варто відвідати околиці Львова. Так, наприклад, селище Підкамінь приверне увагу своїм колишнім Домініканським собором, а нині Монастирем походження Дерева Хреста Господнього, в селі Розгірче слід побувати на околицях відомого скельного монастиря. У містах Дрогобич та Стрий можна насолодитися приємними прогулянками старовинними вуличками.

Львів восени: куди сходити.

Моршин

Це місто щороку приваблює в свої санаторії тисячі українців. Багато хто їде в Моршин не тільки поправити своє здоров'я мінеральними водами, але і просто насолодитися природою. Крім бювету, також Моршин славиться своїм знаменитим зоопарком. А відпочити від міста і метушні можна на відомій пейзажній алеї.

Відпочинок в Моршині: куди варто сходити.

Асканія-Нова

Щоб доторкнутися до краси недоторканої природи, досить відвідати відомий біосферний заповідник Асканія-Нова. Такий варіант відпочинку підійде тим, хто шукає усамітнення. В Асканії-Нові є свій зоопарк, де можна зустріти різні рідкісні види тварин. Також можна прогулятися біля водойми, де часто живуть незвичайні птахи і відвідати дендропарк, щоб вивчити нові види рослин.

Для тих, хто в пошуках чогось нового, є варіант відправитися на сафарі. Можна проїхатися на мікроавтобусі по степу і зблизька подивитися на оленів, верблюдів, бізонів та інших, не менш цікавих тварин.

Асканія-Нова: куди поїхати.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Трускавець розширює горизонти. Тепер в регіоні пропонують новий відпочинок для всіх.