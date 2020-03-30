10 лучших фильмов о путешествиях

В разгар карантина, когда путешествия временно недоступны, красочные фильмы – лучший способ приятно провести время и вдохновиться.
В мире сняли множество фильмов о дальних странах и увлекательных поездках. Aviasales.ua предлагает список лучших картин о путешествиях, которые помогут не забыть вкус странствий в ожидании, когда жизнь вернется на круги своя.
Ешь, молись, люби (США, 2010)
Это, пожалуй, классический вариант фильма о путешествиях. Молодая женщина Элизабет Гилберт, разбитая после развода и потерявшая смысл жизни, отправляется в захватывающее путешествие по миру.
В дороге она открывает прелести итальянской кухни, заряжается энергией от индийской молитвы и находит внутреннюю гармонию в Индонезии.
Джулия Робертс, которая исполнила главную роль, здесь невероятно хороша.
Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники (США, 2007)
Трагикомическая повесть о трех братьях, которых спустя годы разногласий, приходят к взаимопониманию.
Все это происходит в поезде, который мчит через Индию. Благодаря этому комичные и порой драматичные ситуации, в которые по дороге попадают мужчины, оттеняются неповторимым индийским колоритом.
Римские каникулы (США, 1953)
wikipedia.org
Очаровательная романтичная комедия о принцессе одной из европейских стран, которая во время официального визита в Рим взбунтовалась и сбежала из-под надзора попечителей.
В ночном городе судьба свела ее с журналистом, который устроил девушке сказочный уик-энд с посещением главных достопримечательностей Рима, дракой и гонками на мотоциклах.
Актерский дуэт Грегори Пэка и Одри Хепберн в этом фильме просто великолепен. Хепберн за роль и вовсе получила "Оскар".
Невероятная жизнь Уолтера Митти (США, 2013)
Захватывающая история о том, как офисный работник, страдающий от своей скучной и серой жизни, по воле судьбы вынужден отправиться в необычное путешествие.
Его путь пролегает через Гренландию, Исландию и Гималаи. Любуясь невероятно красивыми видами и попадая в многочисленные забавные ситуации, Уолтер Митти внезапно находит себя.
Вики Кристина Барселона (Испания, США, 2008)
Запутанная романтическая комедия Вуди Аллена о двух очаровательных американках, которые приезжают в Барселону и попадают в сложный любовный треугольник с харизматичным местным художником и его бывшей.
Роль одной из американок играет Скарлетт Йоханссон, страстного художника – Хавьер Бардем, а его скандальную бывшую – Пенелопа Крус. От такой смеси голова идет кругом. Тем более, когда события разворачиваются в невероятной Барселоне.
Дикая (США, 2014)
Это красивый, жизнеутверждающий фильм с Риз Уизерспун в главной роли. Она предстает в образе женщины, разбитой после ряда жизненных потрясений.
Чтобы отвлечься и унять боль, она отправляется в длительное пешеходное путешествие по тихоокеанской туристической тропе.
Путешествие Гектора в поисках счастья (Великобритания, Германия, Канада, ЮАР, 2014)
Еще одна захватывающая картина о поисках себя и смысла жизни. На сей раз в путь отправляется молодой психиатр.
Он объезжает полмира, встречает множество ярких людей и переживает удивительные приключения. Наблюдать за его путешествием – очень интересно.
Полночь в Париже (США, Испания, 2011)
Почти сказочная картина Вуди Аллена о молодом начинающем писателе, который с женой приезжает в Париж, но внезапно получает возможность в полночь переноситься в Париж 20-х годов прошлого столетия.
Днем он совершает скучные и церемонные прогулки с супругой по Лувру и Версалю, а ночью "зависает" в барах с Хэмингуэем, Дали и Фицджеральдом.
Это красивый фильм с удивительным сюжетом и неожиданным финалом.
Евротур (США, 2004)
Задорная молодежная комедия, в которой выпускник американской школы с другом отправляется в путешествие по Европе, чтобы найти свою подругу по переписке из Германии.
Друзья пересекают разные страны, попадают в смешные ситуации, чтобы в итоге найти свою любовь.
В диких условиях (США, 2007)
Это яркая и в то же время драматичная история о молодом американце, который отказался от материальных благ и отправился в путешествие по США и Мексике.
В пути он перебивается случайными заработками, встречает разных людей и размышляет о смысле жизни.
В итоге судьба заносит его на Аляску, где он начинает жить в действительно диких условиях.
Фильм получил многочисленные положительные отзывы критиков, не говоря уже об удивительных пейзажах американской дикой природы. Здесь они просто завораживающие.
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