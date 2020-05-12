Путівки до Туреччини подорожчають удвічі, а шведський стіл скасують. Як прийматимуть туристів влітку-2020

Туристичний сезон 2020 року для Туреччини буде вкрай складним, з низки об'єктивних причин більшість українських туристів не зможе провести відпустку в цій країні.

"Перспективи туризму в Туреччині цього року дуже туманні. Імовірність того, що відпочивальники туди полетять, за моїми прогнозами, дорівнює 15%", – сказав у коментарі OBOZREVATEL провідний експерт у галузі туризму Олександр Новиковський.

Він назвав чинники, які перешкоджатимуть масовому відпочинку туристів із України в цій країні. "Самі готелі ще не розуміють, як вони приймуть гостей. Їм поставили жорсткі вимоги щодо обслуговування. Готелі зможуть завантажити не більш ніж 60% своїх потужностей, зміниться система харчування", – сказав експерт.

"Незрозуміла позиція щодо авіаперельотів. Я сумніваюся, що літаки будуть завантажені на 100%, чартерні програми виявляться на 100% збитковими", – додав він.

За оцінками Новиковського, ці фактори неминуче призведуть до подорожчання послуг в 1,5-2 рази. В умовах економічної кризи через пандемію коронавірусу безліч туристів будуть змушені заощаджувати кошти та відмовлятимуться платити більше за путівки. "Спостерігатиметься відкладений попит", – припустив експерт.

За його прогнозами, невеликі готелі бізнес-класу навряд чи відновлять діяльність, оскільки не можуть сподіватися на масовість і повноцінний сезон тривалістю 8-9 місяців. "Якщо вони отримають дотації від держави, можливо, і відкриються, але, найімовірніше, турецьке узбережжя більше працюватиме для внутрішнього споживача", – сказав експерт.

На думку Новиковського, багато залежатиме від того, чи поїде європейський турист на міжнародні курорти, оскільки для Туреччини вкрай важливий потік відвідувачів, і не тільки з країн колишнього радянського табору.

"До кінця місяця стане зрозуміло, як виходитиме з кризи Європа, а всі інші країни намагатимуться брати з неї приклад", – зауважив експерт.

Ургюп, Туреччина

За його оцінками, в туристичному сезоні 2020 року відпочивальники з України навряд чи побувають на курортах узбережжя Егейського моря – Мармарисі, Фетхії, Бодрумі та Ізмірі. "Анталійське узбережжя – можливо, але ймовірність дуже мала. Більшою мірою це буде орієнтація на готелі преміального рівня – преміумкласу, 5 зірок і вище. У нас немає такої великої кількості туристів у цьому сегменті", – пояснив він.

Новиковський прогнозує подібну ситуацію щонайменше до жовтня. "Імовірність того, що всі готельні комплекси зможуть хоча б покрити ті видатки, які їх очікують, дорівнює нулю", – сказав він.

"Зима (якщо не трапиться другої хвилі коронавірусу) може виявитися більш стабільною. Не такою, як в минулі роки, але обсяги однозначно зменшаться", – вважає експерт.

"Давати прогноз складно, оскільки ситуація унікальна. Відповіді на багато питань можуть з'явитися до червня або до середини липня. Якщо ситуація не погіршиться щодо поточної, то весь 2021 рік структура відновлюватиметься, і тільки 2022-23-го повернеться до певних прогнозів", – резюмував він.

Водночас у посольстві Турецької республіки в Україні OBOZREVATEL повідомили про те, що з початку літнього сезону в країні буде запущена програма "Сертифікат здорового туризму". Вона передбачає заходи з безпеки транспортування, проживання та медичного обслуговування туристів.

Зокрема, в Туреччині планують здійснювати превентивні та захисні заходи в аеропортах, портах, готелях та інших об’єктах туристичної інфраструктури. В термінали аеропортів можна буде пройти тільки в захисній масці, температура тіла пасажирів вимірюватиметься тепловізорами. В аеропортах будуть наявні засоби для дезінфекції рук і спеціальні дезінфекційні кабіни.

Особливий санітарний режим запровадять для обслуговувального персоналу аеропортів, транспорту та готелів.

У посольстві також запевнили, що в Туреччині є всі необхідні умови для ефективного лікування хворих із коронавірусною інфекцією, включно з апаратами штучної вентиляції легень.

Як писав OBOZREVATEL, міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Ерсой повідомив про те, що країна готується до відкриття туристичного сезону: наприкінці травня планується відновлення внутрішнього авіасполучення, а в червні – після попереднього узгодження з певними країнами – міжнародне.