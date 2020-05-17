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17 травня • оновлено в 12:44
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Відпочинок-2020 в Єгипті й Туреччині: спрогнозована дата відкриття кордонів

26.7т
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До липня Україна може відкрити кордони для подорожей в популярні туристичні країни.

Такий прогноз в ефірі ObozTV висловив віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза. "Я вірю в те, що літній туризм цього року буде", – сказав він.

Експерт зауважив, що, на відміну від низки країн, які озвучили конкретні дати запуску туристичної галузі, в Україні такої певності немає. "Коли ми бачимо заяви або дії урядів популярних туристичних країн, можна будувати якусь картину. Туреччина з 20 травня запускає туризм, Греція – 6 червня, Болгарія – з 14 травня. Але ми не бачимо нічого, що робиться з нашого боку, немає чітких дат".

"Я хотів би почути від нашого уряду чіткий план виходу всіх галузей, зокрема туризму", – заявив Дереза.

Готель в Єгипті, ілюстрація

Готель в Єгипті, ілюстрація

Водночас він переконаний в тому, що літній туристичний сезон для українців відбудеться. "Я вірю в те, що до липня Україна відкриє кордони для можливості подорожі до популярних туристичних країн, які будуть готові приймати туристів і запропонують максимально безпечні варіанти відпочинку", – сказав експерт.

Як писав OBOZREVATEL, раніше провідний експерт в галузі туризму Олександр Новиковський заявив, що туристичний сезон 2020 року для Туреччини буде вкрай складним, через низку об'єктивних причин більшість українських туристів не зможе провести відпустки в цій країні. В Єгипті цього літа можуть відкритися тільки деякі готелі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Літній відпочинок сімейний туризм Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Підсумки
Особа
Максим Дереза
Місце
Україна
Тег
відпочінок
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