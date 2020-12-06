Епідеміолог дав пораду українцям з відзначення Нового року в розпал COVID-19
Святкування Нового року за кордоном може бути небезпечним з точки зору зараження коронавірусом
Лікар Олексій Галімський як місце відпочинку запропонував дачу або село
З огляду на поточну ситуацію із захворюваністю на коронавірус в Україні і світі, слід утриматися від закордонних подорожей на Новий рік.
Таку пораду в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський. "Чим більше ви в такій ситуації подорожуєте, чим більше робите пересадок, зупинок, чим більше у вас контактів, тим більше ризик", – наголосив він.
"Зараз взагалі і в магазин небезпечно ходити, а не те, щоб кудись подорожувати", – зауважив медик.
За його словами, святкування Нового року слід організувати не просто в середині країни, але ще й у відносно ізольованому місці. "Я би порадив святкувати Новий рік у себе в селі на дачі, якщо вже хочеться подорожей", – сказав Галімський.
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