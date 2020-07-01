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1 липня • оновлено в 19:38
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Курорти в Туреччині прийняли українців за новими правилами: деталі від асоціації турагентств

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Відпочинок в Туреччині після відкриття кордону з Україною, незважаючи на ряд карантинних обмежень, є комфортним.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза, який прибув 1 липня на турецький курорт Анталія. "Туристів поки що мало, але їм готові надати кращий сервіс, безпечний відпочинок", – запевнив він.

За його словами, в аеропорту Анталії до туристів ставляться елементарні вимоги – наявність маски, дотримання дистанції та дезінфекція рук. Термометрія не проводиться.

Ряд змін торкнувся трансферу з аеропорту в готель. Тепер в трансферному автобусі туристів розсаджують по одному на двох місцях, якщо тільки мова не йде про людей, які подорожують разом. Напої в автобусах більше не доступні.

Під час реєстрації в готелі обов'язкова маска, але потім, за словами Дерези, її можна зняти. Система харчування "шведський стіл" функціонує з невеликими змінами – їжу накладають офіціанти, а не самі туристи.

На пляжах збільшили дистанцію між шезлонгами. На думку Дерези, подібна міра лише додала комфорту.

Як писав OBOZREVATEL, 1 липня Туреччина почала приймати туристів з України. Великий потік туристів в країні очікують в кінці серпня – початку вересня.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Літній відпочинок Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Особа
Максим Дереза
Місце
Туреччина Анталья
Тег
карантин
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