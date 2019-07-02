Крок до безвізу: українцям спростять поїздки в Канаду

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 липня, за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо анонсував спрощення візового режиму між країнами.

Подробицями поділився він на спільному брифінгу в Торонто. За словами глави України, найближчими місяцями буде підписано угоду про мобільність молоді. Він зазначив, що українці зможуть приїжджати в Канаду на термін до 1 року на роботу і навчання.

"Мені б дуже хотілося, щоб українська молодь отримувала тут знання і досвід. Зараз це не так просто зробити. Дістати канадську візу – це як купити квитки на матч НХЛ. Я розумію побоювання канадської сторони щодо спрощення отримання візи, але, думаю, ми зможемо гарантувати повернення нашої молоді додому", – заявив Зеленський.

Українцям спростять поїздки в Канаду

Президент також розповів, що отримав від канадської сторони пропозицію приєднатися до програми, за якою українці зможуть у спрощеному порядку отримати дозвіл на в'їзд до Канади.

"Сподіваюся, це крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд Зеленський підтвердив курс України в ЄС і НАТО.

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