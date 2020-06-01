Карантин через загрозу пандемії Covid-19 неочікувано зрівняв українців, адже незалежно від рівня доходу про заморські мандри можна лише мріяти. Тож поговоримо про одне з найпривабливіших та досить дорогих місць світу, що манить не лише багатіїв, але й мрійників-авантюристів.

Князівство Монако — це мікро-країна та місто на скелі площею усього два квадратні кілометри. Саме тут у звичайному барі за келихом пива можна зустріти справжнього принца, а дорогу розпитати у нащадка графа.

Саме так, випадково, на автобусній зупинці, я зустрічаю Олега Воронцова та дізнаюсь багато цікавого. Сьогодні пан Олег співпрацює з агенцією, що вже майже сто років поспіль здійснює міжнародний продаж, оренду та управління нерухомістю уздовж Лігурійського узбережжя. Звичайна квартира на дві опочивальні у Монако коштує 6-7 мільйонів євро. За ці ж гроші можна придбати вілу на 400 квадратних метрів з власним садом та басейном на береговій лінії на територіх Франції поблизу Ніци. Ціни потроху знижуються на захід чи вглиб країни, де такий самий будиночок на мальовничих схилах буде коштувати усього 2,5-3 мільйони. Так чому ж купують золоту нерухомість в Монако?

Це вигідна інвестиція! запевняє Олег. — За час своєї роботи я не пам’ятаю жодного випадку зниження ціни.

Невже? Перевіряю поточну ситуацію. За скорегованими прогнозами авторитетного аналітичного цетру Knight Frank: Монако увійшло до четвірки міст світу (та фактично стало єдиною країною), де попри кризу спричинену Covid-19 ціни не лише не падатимуть, але й продовжать зростати у 2020 році.

Що спричинює такий попит? Податкова система та банківська таємниця. Нерухомість та рахунок в місцевому банку щонайменше на 500 000 евро дозволяє отримати резиденцію Монако, а отже надає право на податкові пільги. Виключення становлять громадяни Франції та США (останні сплачують федеральний податок на доходи, отримані у будь-якій країні світу).

Через відсутність податку на спадок, який у Франції сягає 30%, нерухомість в Монако популярна також серед французів, пояснює пан Воронцов.

Для розкриття банківської таємниці потрібне не лише рішення суду, але й особистий дозвіл князя, що додає місцевим банкам популярності.

Ще не заробили такі статки? Легальне право на роботу в князівстві дозволяє отримати резиденцію за спрощеною процедурою без депозиту на рахунку та з наявним договором оренди, а не купівлі житла. Відкриваю сайт вакансій та бачу високий попит на сезонних працівників, російська мова на додаток до англійської чи французської — великий плюс, власне як і китайська. Простий консультант в модному бутіку чи адміністратор готелю може розраховувати на дві-три тисячі євро на місяць. А от стандартний строк оренди сягає двох років, мінімальний — рік. Це точно не по кишені сезонному мігранту, тож більшість працівників щодня добирається з околиць.

Ділюсь корисним лайфхаком для туристів: для економії на готелі попитайте чи немає часом резидента Монако серед знайомих та попросіть ключі на час відсутності власника. Не знайшли? Тоді винаймайте кімнату у сусідній Франції чи Італії. Одна зупинка швидкісним потягом, що прибуває до залізничного вокзалу у центрі міста здатна суттєво врятувати ваш бюджет. Купити сімку місцевого оператора — не вдасться, тож готуйтесь втрачати на роумінгу. Таксі досить дороге, а uber на території князівства не працює. В аеропорт Ніци можна дістатись потягом, рейсовим автобусом, місцевим таксі чи гвинтокрилом.

На час будь-якого з шоу, якими славится Монте-Карло бронювати квитки та готелі варто заздалегідь. Цьогорічне раллі відмінено, а от на Формулу 2021, що запланована рівно за рік — продаж квитків уже відкрито.

На 23-26 вересеня традиційно заплановане яхт-шоу, проте потрапити на жодну закриту вечірку без зв’язків дуже складно. Насправді, подивитись на яхти найбагатших людей світу можна практично у будь-який сезон. Багатії тут постійні гості. Шукати пригод — не раджу, адже шахраїв також вдосталь, тож вскочити у халепу в князівстві так само просто, як випити келих rose (рожеве вино, що користується особливою популярністю, та коштує у місцевих барах чи не дешевше за каву). Натрапили на непримність? Счиняйте галас! — адже камери спостереження контролюють ледь не всю територію, а поліція прибуває практично миттєво.

Яхта Алішера Усманова Dilbar в порту Монако (довжина 156 метрів)

Монако — це місце понтів та простоти. Я обираю друге та забуваю про підбори після першої ж прогулянки. Місто на скелі — це справжній кардіотренажер! За добу я цілком непомітно долаю 47 поверхів та 10-12 кіломентрів. Найпопулярніший транспорт — це ліфти, які сполучають різні рівні міста. Кілька діб практики та шлях пішки у будь-яку точку країни не перевищить 30-40 хвилин.

У сезон столик у ресторані варто бронювати завчасно. Серед улюблених закладів: широкий вибір морепродуктів для ланчу пропонує La Maree, а от перуанська Coya — це ідеальне місце для смачної вечері, що за годину до закриття перетворюється на запальні танці.

Вечірній вид на Монако з ресторану Coya

Між іншим вже завтра 2 червня відкривається тераса центральної кав’ярні Café de-Paris Монте-Карло. У п’ятницю відновить свою роботу славетне казино, щоправда маску гостю дозволять зняти лише при вході, та виключно для ідентифікації з паспортом. Видова тераса The Grill у готелі de-Paris відчинить свої двері 12 червня, а Будда-Бар — 16-го, моя улюблена Coya запрацює лише з 24-го червня. Відвідування єдиного безкоштовного міського пляжу планують дозволити 3 липня. Певно чекають на нас, адже саме у липні Україна планує відновити авіосполучення.

Зустріч з вірогідним нащадком графа добігає кінця, запитую: чи часом не був в Україні? Звичайно був, — зітхає молодий Воронцов. Географічна широта Алупки з Воронцовським палацом відрізняється від широти Монако рівно на 1 градус. Це пояснює подібність клімату та рослинного світу з південним узбережжям Криму... Зависає пауза. Про політику не говоримо. Омріяні та втрачені перспективи змушують зітхнути ще раз.