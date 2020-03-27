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Україну "закрили": Криклій розповів, скільки громадян залишилося за кордоном

1.7т
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За дорученням президента України Володимира Зеленського Міністерство інфраструктури готує рішення, яке передбачає обсервацію для українців, які повернулися з-за кордону.

Про це в п'ятницю, 27 березня, повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він розповів, що близько 100 тис. громадян повернулися в Україну від початку карантину через коронавірус. Ще близько 9 тис. заявили про бажання повернутися додому.

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"Ті рейси, які розпочаті 27 березня і будуть завершені після 00:00 годин 28 березня, будуть прийняті. МОЗ забезпечить необхідні обстеження громадян, які повернуться. Громадяни підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої буде контролюватися поліцією", – зазначив Криклій.

Він подякував за роботу авіакомпаніям, залізничникам і всім працівникам галузі транспорту, завдяки яким українці повернулися на Батьківщину.

Міністр зазначив, що для громадян, які залишилися за кордоном, буде працювати програма "Захист".

Україну "закрили": Криклій розповів, скільки громадян залишилося за кордоном

Колаж

Нагадаємо, Україна повністю припинила регулярне пасажирське сполучення опівночі з 27 на 28 березня. Можливість перетнути кордон з Україною пішки або на автомобілі залишається.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський розкритикував громадян, які поїхали за кордон на відпочинок після оголошення карантину.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні українці за кордоном
Особи
Владислав Криклій Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Міністерство інфраструктури карантин кордон
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Говорите, россияне плoxo своих из Уханя эвакуировали, неправильно? Вы СВОИХ ВООБЩЕ БРОСИЛИ!
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