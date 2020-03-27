Україну "закрили": Криклій розповів, скільки громадян залишилося за кордоном

За дорученням президента України Володимира Зеленського Міністерство інфраструктури готує рішення, яке передбачає обсервацію для українців, які повернулися з-за кордону.

Про це в п'ятницю, 27 березня, повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він розповів, що близько 100 тис. громадян повернулися в Україну від початку карантину через коронавірус. Ще близько 9 тис. заявили про бажання повернутися додому.

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"Ті рейси, які розпочаті 27 березня і будуть завершені після 00:00 годин 28 березня, будуть прийняті. МОЗ забезпечить необхідні обстеження громадян, які повернуться. Громадяни підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої буде контролюватися поліцією", – зазначив Криклій.

Він подякував за роботу авіакомпаніям, залізничникам і всім працівникам галузі транспорту, завдяки яким українці повернулися на Батьківщину.

Міністр зазначив, що для громадян, які залишилися за кордоном, буде працювати програма "Захист".

Колаж

Нагадаємо, Україна повністю припинила регулярне пасажирське сполучення опівночі з 27 на 28 березня. Можливість перетнути кордон з Україною пішки або на автомобілі залишається.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський розкритикував громадян, які поїхали за кордон на відпочинок після оголошення карантину.

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