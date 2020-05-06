Лікар Євген Комаровський порадив українцям, які можуть дозволити собі подорож після зняття карантину, не відмовлятися від планів.

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Відпустка зміцнить імунітет і психічний стан та, за словами лікаря, дозволить підготуватися до другої хвилі захворювання. Про це український педіатр розповів у новому відео на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Якщо у вас є можливість вирватися за межі вашої тимчасової в'язниці, в якій ви самоізолювалися, обов'язково виривайтеся", – вважає він.

Комаровський сказав, чи варто подорожувати після карантину Колаж

Лікар зазначив, що сам факт того, що українці замислюються про літній відпочинок, дуже позитивний.

"Якщо ви можете собі дозволити подорож і ця подорож не буде порушувати закони вашої країни, ви однозначно повинні думати та планувати, як лікар я це однозначно рекомендую", – сказав Комаровський.

Він радить подумати про три пункти, перш ніж планувати відпустку:

наскільки я зможу дозволити собі мати безпечне житло;

безпечну їжу і напої;

можливість отримання медичної допомоги при виникненні проблем.

Комаровський додав, що літак безпечніший за автобус, хоча б тому, що в ньому більш ефективна система безпеки. Однак, добиратися до лайнера теж потрібно безпечно.

"Багато хто говорить, як треба сидіти в літаках і так далі. Водночас я уявляю собі, як ви приїдете в аеропорт і вас увесь літак, ось цих 180 осіб, заб'ють в один автобус і повезуть до літака. Тут же треба теж думати..." – зазначив лікар.

Він сказав, що не радив би відправлятися в круїз. Особистий автомобіль лікар вважає найбезпечнішим видом транспорту.

Комаровський порадив частіше відкривати вікна, якщо ви подорожуєте на авто, частіше мити руки, зупинятися дорогою відпочити. Дорогу, як сказав лікар, не потрібно "перетворювати на подвиг".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський розвінчав міф про те, що імунітет можна тільки послабити, а зміцнити не можна.