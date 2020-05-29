Коли відкриють міжнародні авіаперельоти: названі дати та країни

ДП "Украерорух" повідомило, які країни мають намір відновити міжнародне авіасполучення після пом'якшення карантину через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє пресслужба, деякі держави взагалі не вводили заборону на авіаперельоти: Білорусь, Великобританія, Іран, Ірландія, Корея, Мексика, Німеччина, Нідерланди та Чехія (але аеропорт в Празі не працює).

Також Національний Катарський авіаперевізник Qatar Airways проводить постійні комерційні пасажирські і вантажні перевезення в ряд країн Західної Європи, Азії та в Австралії.

Міжнародні авіаперельоти

Крім того, про відновлення авіаперевезень після травня повідомили: Австрія, Румунія, Азербайджан, Словаччина, Греція, Грузія. Туреччина запустить літаки на початку червня.

Не раніше 15 червня авіасполучення мають намір почати: Болгарія, Індонезія Ісландія, Кіпр, Коста-Ріка, Люксембург, Македонія, Португалія, Єгипет, Ізраїль. В Естонії обмеження будуть діяти до 7 червня.

До кінця червня кордони Куби, Таїланду і Молдови будуть все ще закриті. Вірменія та Домініканська Республіка відкриють повітряні кордони з липня.

Додамо, що деякі країни закривали міжнародне авіасполучення частково, зокрема з певними обмеженнями в'їзду або виїзду для іноземців. Наприклад, Бельгія, Мальдіви, Норвегія, Японія, США, Данія і Хорватія.

В Іспанії ослаблення обмежень на авіаперельоти очікується з 22 червня. В Італії назвали аеропорти, які можуть обслуговувати рейси в умовах карантину, зокрема в Болоньї, Мілані, Римі і Турині.

Фінляндія поки дозволяє здійснювати обмежену кількість авіарейсів. У Словенії відкриті для міжнародного сполучення три аеропорти в містах Любляна, Марібор і Порторож.

У Канаді міжнародні авіарейси здійснюються тільки в чотири аеропорти країни: Ванкувер, Калгарі, Монреаль, Торонто.

У Китаї відновлення міжнародних рейсів буде залежати від планів конкретної авіакомпанії і поточного стану карантинних заходів в країні призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанії Czech Airlines, Swiss і Lufthansa офіційно підтвердили, що з червня планують відновити рейси в Україну.