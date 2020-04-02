Коли Туреччину відкриють для туристів: названі терміни

Міжнародне авіасполучення з Туреччиною, зупинене через пандемію коронавірусу, відновиться лише влітку.

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Як повідомляє Анатолійське агентство з посиланням на міністра культури і туризму Туреччини Мехмета Нурі Ерсоя, ситуація з авіарейсами в країні повернеться в нормальне русло до кінця червня.

За його словами, початок туристичного сезону в Туреччині, швидше за все, доведеться відкласти на кінець травня.

"Звичайно ж, пожвавлення в туризмі спочатку відбудеться завдяки місцевим туристам", – додав міністр.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилися свіжі фотографії популярних курортів Туреччини, зроблені в розпал епідемії коронавірусу.

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