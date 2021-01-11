Коли світ повернеться до масового туризму після COVID-19: з'явився прогноз

Кількість мандрівників у світі почне зростати навесні 2021-го та збільшуватиметься до середини року.

Такий прогноз дали експерти туристичної індустрії, пише CNN. Зростання має бути доволі швидким завдяки вакцинації проти коронавірусу.

За словами засновника і гендиректора лондонської туристичної консалтингової компанії The PC Agency Пола Чарльза, "з 1 травня ми будемо жити в набагато кращому світі" завдяки вакцині та масовому тестуванню. Не менш важливими чинниками для цього він назвав координацію та злагоджені дії між країнами.

На думку генерального директора Міжнародної ради аеропортів Луїса Феліпе де Олівейра, цій галузі складно рухатися вперед без скоординованого глобального підходу, коли "правила гри змінюються практично щодня". За його прогнозом, у більшості країн влітку 2021 року обсяг міжнародних повітряних перевезень може сягнути від 50% до 60% від попереднього рівня, але за умови узгодженості дій краЇн.

Спеціалісти зауважили, що для відродження масового туризму треба продовжити роботу з відпрацювання протоколів тестування, щоб мандрівники могли відмовитися від карантину.

Як заявила виконавча віцепрезидентка зі зв'язків з громадськістю та політики національної асоціації подорожей США Торі Емерсон Барнс, країни мають скасовувати карантин для мандрівників за умови наявності правильного протоколу тестування. Можливою альтернативою, на її думку, може стати дворівневий режим тестування за 72 години до вильоту та після прибуття – така пілотна програма діє на Гаваях.

Цікаво, що на думку експертів, вакцини дійсно матимуть вирішальне значення для відродження туристичної галузі, проте вона не може чекати, поки вакцинація буде повністю запроваджена в усьому світі.

Відомо, що найпопулярнішим місцем для відпочинку минулого року став Гібралтар – британська територія на південному краю Піренейського півострова. Навіть взимку температура повітря тут становить близько 17 градусів тепла.

Але головне, що сюди відпочивальники можуть приїхати без обмежень, водночас, коли більшість кордонів закрито через коронавірус. Курорт не вимагає негативних результатів тестів, дотримуватися карантину після повернення додому також не потрібно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український безвіз із Євросоюзом фактично заблокований із березня через пандемію коронавірусу.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, така сама ситуація з безвізовим режимом з ЄС склалася у всіх країнах.