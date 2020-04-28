З'явилися фото нової форми бортпровідників на період коронавірусу: як вона виглядає

Малайзійська авіакомпанія AirAsia представила нову форму для працівників, розроблену спеціально на час пандемії коронавірусу.

Так, відповідні фото були опубліковані виданням Fox News. На них члени екіпажу позували в комбінезонах червоного кольору з довгими рукавами та логотипом перевізника. На бортпровідниках також були одягнені захисні маски, капюшони та рукавички.

Фото: foxnews.com

Фото: foxnews.com

Дизайнером уніформи виступив філіппінський дизайнер Пуей Куінонес. Проєкт схвалило Міністерство охорони здоров'я Філіппін. Зазначається, що "антикоронавірусна" форма вже була випробувана на вивізному рейсі з Таїланду на Філіппіни.

Фото: foxnews.com

Фото: foxnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники розкрили правду про умови роботи в період пандемії коронавірусу.

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