Звички пасажирів, які дратують бортпровідників: стюардеси розкрили правду

Стюардеси декількох американських авіакомпаній зізналися, які звички пасажирів їх дратують під час польоту.

Про це пише видання Daily Express.

zagranitsa.com

Так, стюардеса авіакомпанії JetBlue розповіла про випадок, коли пара замовила платні напої, а потім заявила, що у них немає грошей:

"Коли прийшов час платити, вони самовдоволено засміялися і сказали, що у них немає грошей для оплати. Вони думали, що це зійде їм з рук, але вони помилялися".

Стюардеса авіакомпанії Delta зізнається, що її дратує, коли пасажири сидять у навушниках під час того, як персонал розносить їжу:

"Тоді вам доводиться повторювати одне й те ж знову і знову".

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Інша бортпровідниця заявила, що їй не подобається, коли туристи тикають в неї пальцем замість того, щоб натиснути на кнопку виклику співробітниці над головою:

"Коли подібне трапляється, я забуваю, навіщо спочатку йшла".

Інша стюардеса додає:

"Постійно натискати на кнопку виклику стюардеси – егоїстично, адже так персонал може пропустити дійсно важливий виклик, коли іншому пасажирові, наприклад, знадобиться медична допомога" .

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стюардеса, яка попрацювала в п'яти різних авіакомпаніях, розкрила небезпеку харчування в літаках.