Знаменитий Октоберфест скасували в Німеччині вперше за багато років: названа причина

Легендарний фестиваль пива Октоберфест в Німеччині, який проходить щорічно восени в Мюнхені, не відбудеться у 2020 році через пандемію коронавірусу.

Про це пише видання Bild.

Октоберфест golos.ua

Так, повідомляється, що про скасування заходу, яке мало пройти з 19 вересня по 4 жовтня, офіційно оголосять на прес-конференції 21 квітня. Однак відповідне рішення вже прийнято.

"Фестивалі та концерти в Німеччини під забороною до кінця серпня, проте країна вже підготувала план поступового ослаблення коронавірусного режиму. Незважаючи на це, прем'єр-міністр Маркус Зедер минулого тижня заявив, що не уявляє собі проведення такого масштабного заходу й налаштований скептично", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього року Октоберфест буде скасований вперше після Другої світової війни.

mundo.pro

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що для подорожей по світу після закінчення пандемії коронавірусу можуть знадобитися особливі документи, що доводять, що у туристів відсутній COVID-19.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!