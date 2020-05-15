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16 травня • оновлено в 03:34
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/ Журнал

Знайдено спосіб захисту від коронавірусу на пляжах

10.7т
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В Іспанії знайшли спосіб, як захистити туристів на пляжах від коронавірусу за допомогою штучного інтелекту.

За словами видання Daily Mail, на одному з пляжів міста Фуенхірола встановили спеціальні датчики для забезпечення соціального дистанціювання. На ліхтарних стовпах закріпили сканери, які будуть стежити за кількістю відпочивальників. Далі вони будуть передавати дані спеціальному додатку, за допомогою якого люди зможуть дізнатися про найбільш завантажені райони.

Знайдено спосіб захисту від коронавірусу на пляжах

Фото: conozcasucanton.com

Зазначається, що інтерактивна карта розроблена за системою світлофора: зелений означає комфортну зону, помаранчевий говорить про те, що територія заповнена на 75%, червоний – що місць для відпочинку немає.

Знайдено спосіб захисту від коронавірусу на пляжах

Фото: dailymail.co.uk

Для більш точного підрахунку людей програма розділить пляжі на віртуальні квадрати між датчиками. За рахунок цього пристрою будуть постійно контролювати кількість туристів, які заходять і виходять з території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії знайшли спосіб безпечної засмаги після пандемії коронавірусу.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Тег
туризм
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