Жорстка НП з пасажирським літаком потрапила на відео

Марія Дідик Журнал 23:50, 24.04.2020

Пасажирський авіалайнер Airbus A320 не зміг приземлитися в аеропорту з першого разу через потужні пориви вітру.

Відеозапис його невдалої посадки опублікували в соціальній мережі Twitter.

pexels.com

На ролику літак авіакомпанії Iberia Express, що розгойдується з боку в бік з-за шторму, підлітає до злітно-посадкової смуги, але прямо перед приземленням лайнер різко розвертає вліво і зносить з курсу. Після цього пілот знову набрав висоту і пішов на друге коло.

Як раніше писав OBOZREVATEL, з пасажирським літаком авіакомпанії Air Canada сталася надзвичайна подія. Так, у лайнера відпало колесо при зльоті. Інцидент стався з лайнером Airbus A319, який прямував з Нью-Йорка в Торонто.

Коментувати
Travel Журнал

Дивіться також

Зрадник Батьківщини і нев'їзний у Грузію: топ фактів, які українцям варто знати про Саакашвілі

Песець та Зе: за тестуванням на COVID-19 Україна посіла місце нижче за ПАР та В'єтнам

Результат за 2 години: в Україні випустили перші тести на COVID-19

Саакашвілі загрожує в'язниця: рішення грузинських судів дійсні і в Україні

Саакашвілі не можна в Кабмін! Знайшовся важливий нюанс у законі