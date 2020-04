Жорстка НП з пасажирським літаком потрапила на відео

Пасажирський авіалайнер Airbus A320 не зміг приземлитися в аеропорту з першого разу через потужні пориви вітру.

Відеозапис його невдалої посадки опублікували в соціальній мережі Twitter.

На ролику літак авіакомпанії Iberia Express, що розгойдується з боку в бік з-за шторму, підлітає до злітно-посадкової смуги, але прямо перед приземленням лайнер різко розвертає вліво і зносить з курсу. Після цього пілот знову набрав висоту і пішов на друге коло.

Unknown Airbus A320 made go-around after drifting off centreline on touchdown at an unknown airport. Further details welcome. pic.twitter.com/9sR6mqm2us