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25 квітня • оновлено в 00:43
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/ Журнал

Жорстка НП з пасажирським літаком потрапила на відео

1.8т
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Пасажирський авіалайнер Airbus A320 не зміг приземлитися в аеропорту з першого разу через потужні пориви вітру.

Відеозапис його невдалої посадки опублікували в соціальній мережі Twitter.

Жорстка НП з пасажирським літаком потрапила на відео

pexels.com

На ролику літак авіакомпанії Iberia Express, що розгойдується з боку в бік з-за шторму, підлітає до злітно-посадкової смуги, але прямо перед приземленням лайнер різко розвертає вліво і зносить з курсу. Після цього пілот знову набрав висоту і пішов на друге коло.

Як раніше писав OBOZREVATEL, з пасажирським літаком авіакомпанії Air Canada сталася надзвичайна подія. Так, у лайнера відпало колесо при зльоті. Інцидент стався з лайнером Airbus A319, який прямував з Нью-Йорка в Торонто.

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Автор
Марія Дідик
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