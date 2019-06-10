Жінка випадково відкрила аварійний вихід в літаку, переплутавши з туалетом

Рейс з Манчестера до Ісламабаду компанії Pakistan International Airlines відклали на 8 годин через те, що одна з пасажирок вже після того, як літак був готовий до зльоту, пішла до туалету але замість цього відкрила двері аварійного виходу.

Про курйозний випадок дізналося видання The Independent.

Пілоти підготувались злітали, увімкнулись сигнали пристебнути ремені безпеки. Але одній пасажирці дуже терміново захотілось в туалет.

Жінка швидко встала зі свого місця, пішла до вбиральні і випадково відкрила не двері туалету, а суміжні з ними, що призначені для аварійної евакуації за допомогою надувного трапа.

Вилетіти пасажирам вдалося аж о 5 ранку.

В авіакомпанії взялися розслідувати інцидент і закликали пасажирів дотримуватися інструкцій з техніки безпеки – аби більше через бажання одного пасажира не страждали інші.

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