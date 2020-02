Януковичу і не снилося: у ЗМІ з'явилися фото особняка за $500 млн

У мережі з'явилися фотографії найдорожчого особняка, вартістю 500 млн доларів.

Знімки розкішного будинку під назвою The One опублікувало видання The Sun.

Найдорожчий будинок The One The Sun

Так, повідомляється, що будинок, площею більше 100 000 кв футів, знаходиться в престижному районі Каліфорнії Бель-Ейр і має 20 спалень, чотири басейни, боулінг, салон краси, нічний клуб, кінотеатр IMAX на 45 місць і 360-градусний вид на Південну Каліфорнію.

Сусідами майбутнього власника будинку стануть Дженніфер Еністон і Ілон Маск.

Розробником особняка є кінопродюсер Найл Найамі. Робота над будівництвом почалася ще сім років тому. За його словами, він нарешті готовий спробувати продати будинок через чотири роки після того, як він вперше оголосив його ціну.

Найл Найами bloomberg.com

Примітно, що спочатку Найл хотів створити кімнату з живими медузами. Однак незабаром відкинув цю ідею через складнощі.

Повідомляється, що якщо Найлу все-таки вдасться продати будинок за 500 млн доларів, він поб'є рекорд в Америці – на даний момент найдорожчим особняком вважається пентхаус мільярдера Кена Гріффіна в Манхеттені, вартістю 238 млн доларів.

