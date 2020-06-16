Якими були готелі в СРСР: оприлюднені вражаючі фото

Готелі в СРСР істотно відрізнялися від тих, які ми звикли бачити в сучасних туристичних локаціях.

Так, за радянських часів в готелях відрізнявся не тільки сервіс та інтер'єр, але і правила заселення – зняти номер просто за своїм бажанням міг далеко не кожен. Детальніше про готелях в СРСР розповів Максим Мирович в своєму блозі на Livejournal.

"Якщо говорити про совкові готелі в загальному, то вони представляли собою типовий зріз радянського суспільства – на папері було одне, на ділі інше, а говорили всі про третє. І точно так, як і в будь-якій іншій радянській установі, звичайний громадянин не мав в готельній системі ніяких прав – тільки обов'язки", – поділився блогер.

Livejournal Максима Мировича Готелі в СРСР

Як потрапляли в готелі в СРСР

За словами Мировича, практично в усі часи існування СРСР, потрапити в готель – це була досить складна задача. Так, в Союзі працювала планова економіка і не існувало конкуренції, через що державні підприємства-монополісти (в тому числі і готелі) диктували громадянам свої умови. Отже, клієнтам навіть не доводилося вибирати, тому і сервіс був вельми сумнівним.

Ще одна проблема – відсутність місць. Точніше, готелі часто були напівпорожніми, однак практично на кожній стійці адміністратора стояла табличка з написом "місць немає".

Livejournal Максима Мировича Готелі в СРСР

"Насправді місця були, але розподілялися вони як правило, за якісь додаткові "ніштяки" від бажаючих заселення клієнтів. Гарантовано отримати номер могли тільки ті, у кого була "бронь" – тільки інженери у відрядженні, спортивні команди, артисти або іноземні гості могли нею скористатися", – написав Мирович.

Також нерідко для того, щоб заселитися в готель, радянському громадянину необхідно було "задобрити" адміністратора, а саме дати йому невеликий "хабар" у вигляді грошей, сувенірів або солодощів.

Як жили в радянських готелях

Так, в радянських готелях існував великий список правил і заборон, що не дозволяло гостю повноцінно розслабитися.

По-перше, у двокімнатний "напівлюкс" до гостя, який зняв його один, у другу кімнату могли підселити когось ще без дозволу. Це ж стосувалося і звичайних двохліжкових однокімнатних номерів.

Livejournal Максима Мировича Готелі в СРСР

Крім цього, в готелях абсолютно не можна було шуміти, причому "шумом" через погану звукоізоляцію нерідко вважалася навіть звичайна голосна розмова в номері.

Одним з найважливіших правил: різностатева пара могла заселятися в номер разом тільки в тому випадку, якщо у них в паспортах були штампи про шлюб.

Після 23 години ніхто з гостей, особливо дівчат, не міг залишитися в номері мешканця готелю – за цим стежили наглядачі на поверхах.

Умови в готелях СРСР

Через відсутність конкуренції на ринку, власники готелів вкрай рідко забезпечували для мешканців гідні умови. Як правило, меблі, сантехніка, постільна білизна та інше було вкрай низької якості.

"Меблі в готелі були жахливи – пошарпані крісла, облуплені тумбочки, старі ліжка і дивани... Практично завжди в номері що-небудь не працювало – або злив в унітазі, або змішувач в рукомийнику, або вентилятор під стелею. Якщо все з вищезгаданого працювало – то обов'язково не горіло одне з двох бра над ліжком, а в кранах не було гарячої води", – висловився блогер.

Livejournal Максима Мировича Готелі в СРСР

Варто відзначити, що в радянських готелях часто не було ванної або душа в номері – зручності розташовувалися на поверсі. Засоби гігієни в санвузлах також не передбачалася.

"Непоодинокими сусідами по номеру у вас могли стати таргани, а в окремих запущених випадках – клопи. До речі, якщо радянські клопи раптом нападали на готель, то вивести їх не було вже майже ніякої можливості", – також вказав Мирович.

Livejournal Максима Мировича Готелі в СРСР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали архівне фото, яке ілюструє реальне життя в СРСР 50-х років. Так, на знімку зображений натовп, що зібрався на відкриття виставки досягнень народного господарства в 1954 році в Москві.