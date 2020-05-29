Який вид відпочинку може стати найпопулярнішим після пандемії: експерт дав відповідь

Крістіна Долматова Журнал 11:10, 29.05.2020

Генеральний секретар Всесвітньої організації туризму при ООН Зураб Пололікашвілі спрогнозував різке збільшення попиту на сільський туризм після пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє газета Handelsblatt. Спеціаліст передбачає, що даний вид подорожей затьмарить всі інші, оскільки туристи будуть уникати місць скупчення людей, включаючи пляжі та морські курорти.

Фото: espanarusa.com

"Буде бум подорожей в сільські райони. Іспанія вже повідомила про те, що 70 відсотків від усіх бронювань припадає на поїздки в сільську місцевість", – уточнив Пололікашвілі.

Він також зазначив, що нова тенденція стане позитивною подією, адже почне приносити доходи непопулярним серед туристів районам.

Фото: espanarusa.com

"Ми переконані в тому, що це довгострокова тенденція, яка буде додатково стимулювати кризу через коронавірус", – пояснив Пололікашвілі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, куди можна буде поїхати влітку 2020 року.

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Travel Журнал

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