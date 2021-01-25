Який мають вигляд люксові вагони поїздів: топ-5

Подорожі на поїзді завжди захопливі та незабутні. А особливо, якщо ви пересуваєтеся елітними вагонами, від вигляду яких просто перехоплює подих.

Так, OBOZREVATEL зібрав добірку люксових поїздів, на яких можна зануритися в атмосферу казкових маршрутів і водночас добре відпочити.

Belmond Northern Belle (Лондон-Честер)

Поїзд відображає стиль популярних у 1930-х роках в Англії поїздів Belle і знаменитих пульманівських вагонів поїзда Venice Simplon-Orient Express. Тут туристи можуть відвідати Королівський півмісяць у Баті, мостові Кентербери, музеї та художні галереї Единбурга, а також історичний Йорк. Вартість поїздки від 1 937 доларів.

Belmond Northern Belle (Великобританія, Лондон-Честер) Yana Luxury Travel

Belmond Northern Belle Yana Luxury Travel

Який має вигляд Belmond Northern Belle Yana Luxury Travel

Вагон Belmond Northern Belle Yana Luxury Travel

Rocky Mountaineer

Rocky Mountaineer ходить за п'ятьма залізничними маршрутами – Ванкувер, Банф та озеро Луїза, Калгарі, Джаспер і Вістлер. У всіх купе встановлені кондиціонери і є власні ванні кімнати. У поїзді забезпечується цілодобовий сервіс, доступний за дзвінком. Вартість поїздки від 1 200 доларів.

Rocky Mountaineer Boston Herald

Який має вигляд Rocky Mountaineer www.canadianrockiestrains.com

Поїзд Rocky Mountaineer Seat 61

Вагон Rocky Mountaineer Seat 61

Який має вигляд всередині поїзд Rocky Mountaineer Seat 61

Rovos Rail

Цим туристичним експресом можна відвідати всі таємні місця Південної Африки. Поїзд складається зі старовинних вагонів, зібраних у 1911 році в Європі для членів королівської сім'ї. Маршрути тривалістю від 48 годин до 28 днів. Вартість поїздки від 1 365 до 10 тисяч доларів.

Rovos Rail YouTube

Який має вигляд Rovos Rail Afro Tourism

Вагон Rovos Rail TripAdvisor

"Східний експрес" із Лондона до Венеції

Старовинні вагони у стилі арт-деко 1920-х і 1930-х років повністю відреставровані і демонструють елегантність минулої епохи. Окрім Лондона і Венеції, поїзд подорожує у Верону, Берлін і Стамбул. Вартість поїздки від 6 500 доларів.

"Східний експрес" з Лондона до Венеції "Тонкощі туризму"

Який має вигляд "Східний експрес" Euromag.ru

Вагон поїзда "Східний експрес" Афіша Лондон

Старовинні вагони у стилі арт-деко Euromag.ru

Belmond Royal Scotsman

У спальному вагоні є 14 двомісних, два подвійних і чотири одномісних купе State Cabins, кожне з яких оброблено інкрустацією. Також поїзд має спеціалізований SPA-вагон. П'ятиденна подорож за маршрутом "Единбург – Кіт – Кайл-оф-Лохалш – Бот-оф-Гартен – Единбург" коштує від 6 600 доларів.

Belmond Royal Scotsman Rose Uniacke

Вагон Belmond Royal Scotsman Rose Uniacke

Який має вигляд поїзд Belmond Royal Scotsman Rose Uniacke

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році українці здійснили подорожі до 123 країн світу. Найбільш відвідуваними стали три країни, які межують з Україною.