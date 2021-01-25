Який мають вигляд люксові вагони поїздів: топ-5

Подорожі на поїзді завжди захопливі та незабутні. А особливо, якщо ви пересуваєтеся елітними вагонами, від вигляду яких просто перехоплює подих.

Так, OBOZREVATEL зібрав добірку люксових поїздів, на яких можна зануритися в атмосферу казкових маршрутів і водночас добре відпочити.

Поїзд відображає стиль популярних у 1930-х роках в Англії поїздів Belle і знаменитих пульманівських вагонів поїзда Venice Simplon-Orient Express. Тут туристи можуть відвідати Королівський півмісяць у Баті, мостові Кентербери, музеї та художні галереї Единбурга, а також історичний Йорк. Вартість поїздки від 1 937 доларів.

Rocky Mountaineer ходить за п'ятьма залізничними маршрутами – Ванкувер, Банф та озеро Луїза, Калгарі, Джаспер і Вістлер. У всіх купе встановлені кондиціонери і є власні ванні кімнати. У поїзді забезпечується цілодобовий сервіс, доступний за дзвінком. Вартість поїздки від 1 200 доларів.

Цим туристичним експресом можна відвідати всі таємні місця Південної Африки. Поїзд складається зі старовинних вагонів, зібраних у 1911 році в Європі для членів королівської сім'ї. Маршрути тривалістю від 48 годин до 28 днів. Вартість поїздки від 1 365 до 10 тисяч доларів.

Старовинні вагони у стилі арт-деко 1920-х і 1930-х років повністю відреставровані і демонструють елегантність минулої епохи. Окрім Лондона і Венеції, поїзд подорожує у Верону, Берлін і Стамбул. Вартість поїздки від 6 500 доларів.

У спальному вагоні є 14 двомісних, два подвійних і чотири одномісних купе State Cabins, кожне з яких оброблено інкрустацією. Також поїзд має спеціалізований SPA-вагон. П'ятиденна подорож за маршрутом "Единбург – Кіт – Кайл-оф-Лохалш – Бот-оф-Гартен – Единбург" коштує від 6 600 доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році українці здійснили подорожі до 123 країн світу. Найбільш відвідуваними стали три країни, які межують з Україною.