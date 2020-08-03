Яких помилок туристи припускаються під час обміну валют: експерт дав відповідь

Генеральний директор фінансової компанії FairFX у Великобританії Єн Страффорд-Тейлор розповів про головні помилки туристів під час процесу обміну валюти після прибуття за кордон.

Зокрема, експерт заявив, що мандрівникам варто розв'язувати питання з грошима завчасно і не відкладати його на останній момент, повідомляє Daily Express.

Туристам не варто сподіватися на пункти обміну в аеропорту, адже вони можуть бути закриті. Також їхні співробітники схильні пропонувати невигідні умови обміну за свідомо низькими тарифами.

В аеропортах краще не міняти валюту Радіо Свобода

Туристи за кордоном часто змушені користуватися безготівковим способом оплати. Проте експерт зазначив, що це не найкращий варіант. Він пояснив, що багато транзакцій за кордоном стягують додаткові збори.

"На жаль, оплата за допомогою кредитної або дебетової картки за кордоном може обернутися лавиною зайвих витрат, особливо, якщо ви заздалегідь не планували використовувати свою карту у відпустці", – зауважив Страффорд-Тейлор.

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