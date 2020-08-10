Які місця варто відвідати у Херсонській області: найцікавіші локації для нетипового відпочинку. Ексклюзив

Подорожі Україною влітку 2020 року стали одним з найактуальніших туристичних напрямків. Закриті кордони через пандемію коронавірусу внесли корективи у плани українців на відпустку, натомість багато з них почали досліджувати простори рідної країни.

Подружжя ведучих тревел-проекту "У кого більше?" (Новий канал) Оля Манько та Максим Узол не стали винятком – вони вирішили показати які туристичні місця є найпривабливішими у Херсонській області на півдні України. своїми враженнями вони поділилися з OBOZREVATEL (відео дивіться в кінці новини).

Залізний Порт, Лазурне та Скадовськ – ці населені пункти Херсонщини відвідувала більшість українців. А от виїжджати далі за ці межі донедавна наважувалося небагато. Оля Манько та Максим Узол об'їздили Херсонщину вздовж і впоперек та назвали мальовничі місця, побачити які необхідно на власні очі.

Аджигольський маяк у Херсонській області Пресслужба Нового каналу

"Херсонські гори"

Таку назву цьому місцю дали місцеві жителі. Хоча українцям воно більш відоме як Станіславський каньйон.

"Це місце має кілька назв – "Херсонські гори", Станіславський каньйон, Балки Байдиха. А ще неофіційно його називають Гранд-каньйоном. Завдяки тому, що глина постійно сповзає та утворює наче розломи, складається враження, що хтось покришив землю. Там дуже мальовничо. Виглядає так, наче ти потрапив на край світу", – розповіла Оля Манько.

Станіславський каньйон або "Херсонські гори" Пресслужба Нового каналу

Знаходиться Станіславський каньйон на березі Дніпро-Бузького лиману біля селища Станіслав, Херсонської області.

Аджигольський маяк

Наступним обов'язковим до перегляду місцем на Херсонщині став Аджигольський маяк. Щоправда, на момент мандрівки пари ведучих він був зачинений на реконструкцію. Тож помилуватися маяком їм довелося з катера.

"Це найкрасивіший та найбільший маяк в Україні. До того ж, він – 18-й за величиною у світі", – із захопленням поділився Максим Узол.

Аджигольський маяк Пресслужба Нового каналу

Є два способи потрапити на маяк. Перший - віднайти рибалку в однойменному селі Рибальче та попросити його відвезти вас на своєму човні. Другий спосіб – надійніший – замовити екскурсію.

"Ми відразу обрали другий варіант. Замовили з Олею в одному із заміських комплексів екскурсію на катері. Вартість – 150 гривень з людини за півтори години мандрівки", – додав ведучий.

Знаходиться Аджигольський маяк поблизу села Рибальче Херсонської області у південно-східному куті Дніпровського лиману.

Олешківські піски

Ще одним місцем, яке справило неабияке враження на подружжя, стали Олешківські піски.

"Десять років тому, коли я ще жив у Полтаві, мені розповіли про свою українську пустелі. З того моменту потрапити туди стало моєю мрією. Це найбільший піщаний масив Європи", – поділились телеведучі.

Олешківські піски Пресслужба Нового каналу

Вартість екскурсії за групу до 12 людей складає 600 гривень. Однак зайти туди можна і без супроводу. В такому випадку це обійдеться у 60 гривень з людини.

"Екскурсії проводять з 05:00 по 10:00 та з 19:00 по 22:00. Вдень екскурсій немає, бо в пустелі так спекотно, наче в пічці. Я ж рекомендую їхати на заході. Там дуже красиво в той час", – підсумував Максим.

Знаходяться піски в Олешківському районі за 30 км на схід від Херсону.

Зазначимо, прем'єра тревел-проекту "У кого більше?" відбудеться 31 серпня на Новому каналі.

Раніше OBOZREVATEL також писав про те, як подорожують українські туристи за кордоном у період пандемії. Детальніше читайте у екслюзивному матеріалі за посиланням.