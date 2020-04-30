Як зміняться ціни на відпочинок у Туреччині: в країні зробили заяву

Глава Федерації готельєрів Туреччини Сурурі Чорабатир заявив, що турецькі готелі не підвищуватимуть ціни після закінчення пандемії коронавірусу.

Про це Чорабатир сказав у коментарі виданню РІА Новини.

marmaristravel.ru

За словами Чорабатира, для залучення клієнтів деякі готелі навіть можуть піти на додаткові знижки.

"Підвищення цін через пандемію цього року точно не буде, на цей рахунок нехай ніхто не сумнівається. Всі контракти на цей сезон ми уклали з туристичними агентствами ще минулого року. І ми не можемо заднім числом підвищувати ціни. Будь в цьому році повна відсутність туристів або, навпаки, переповненість готелів – ціни залишаються тими, які узгоджені в контрактах. Більш того, для залучення клієнтів деякі готелі навіть можуть піти на додаткові знижки й кампанії, але це не буде означати падіння цін в цілому", – говорить глава Федерації готельєрів Туреччини.

poehalisnami.ua

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