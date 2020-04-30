Головна Новини
30 квітня • оновлено в 13:56
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Як зміняться ціни на відпочинок у Туреччині: в країні зробили заяву

2.8т
Читати матеріал російською

Глава Федерації готельєрів Туреччини Сурурі Чорабатир заявив, що турецькі готелі не підвищуватимуть ціни після закінчення пандемії коронавірусу.

Про це Чорабатир сказав у коментарі виданню РІА Новини.

Як зміняться ціни на відпочинок у Туреччині: в країні зробили заяву

marmaristravel.ru

За словами Чорабатира, для залучення клієнтів деякі готелі навіть можуть піти на додаткові знижки.

"Підвищення цін через пандемію цього року точно не буде, на цей рахунок нехай ніхто не сумнівається. Всі контракти на цей сезон ми уклали з туристичними агентствами ще минулого року. І ми не можемо заднім числом підвищувати ціни. Будь в цьому році повна відсутність туристів або, навпаки, переповненість готелів – ціни залишаються тими, які узгоджені в контрактах. Більш того, для залучення клієнтів деякі готелі навіть можуть піти на додаткові знижки й кампанії, але це не буде означати падіння цін в цілому", – говорить глава Федерації готельєрів Туреччини.

Як зміняться ціни на відпочинок у Туреччині: в країні зробили заяву

poehalisnami.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що буде з all inclusive і "шведським столом" у Туреччині.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Журнал

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги