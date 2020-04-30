Як зміняться подорожі після пандемії: відомі подробиці

Анна Міхно Журнал 14:02, 30.04.2020 Оновлено: 14:41, 30.04.2020

Генеральний директор туристичного онлайн-порталу The Points Guy Брайан Келлі розповів, як можуть змінитися подорожі по світу через пандемію коронавірусу.

Так, коментар Келлі дав виданню Fox News.

ritravel.pro

На думку експерта, після пандемії у туристів будуть більш завищені вимоги:

"Мандрівники сподіватимуться, що їх номер у готелі піддали ретельному прибиранню, а при посадці в літак вони вже не захочуть знаходитися так близько один до одного".

Крім того, Брайан переконаний, що тепер дезінфекція крісел у літаках, а також носіння масок і рукавичок в громадських місцях, стане нормою для всіх.

ria.ru

Також експерт дав пораду мандрівникам, які планують поїздки найближчим часом:

"Я б не рекомендував подорожувати в цей час, але якщо ви збираєтеся забронювати рейс, який відбудеться через три-шість місяців, то краще заздалегідь ознайомитися з правилами скасування броні. Також я раджу розглянути можливість страхування подорожі".

voka.me

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що готельний бізнес потерпить істотні зміни після закінчення пандемії коронавірусу. Так, у багатьох готелях зміняться правила проживання для туристів.

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Travel Журнал

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