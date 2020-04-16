Як засмагати на пляжі після коронавірусу: знайдений безпечний спосіб

Крістіна Долматова Журнал 09:59, 16.04.2020

В Італії знайшли спосіб безпечної засмаги після пандемії коронавірусу.

Так, дизайнери компанії Nuova Neon Group Due запропонували встановити на пляжах плексигласові екрани, які використовуються в аптеках і банківських касах країни для поділу відвідувачів. Передбачається, що стіни будуть мати двометрову висоту та утворювати кабінки для відпочивальників, передає The Sun.

Фото: The Sun

Зазначається, що ідея дизайнерів викликала критику італійських рятувальників.

"Люди просто помруть від зневоднення, опинившись там в жарку погоду", – заявив президент рятувального кооперативу Ріміні Мауро. Однак експерти не виключають, що подібні ідеї стануть нормою після пандемії коронавірусу, адже соціальне дистанціювання може знадобитися до 2022 року.

Фото: The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що буде з туризмом після пандемії коронавірусу.

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