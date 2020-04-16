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16 квітня • оновлено в 10:16
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Як засмагати на пляжі після коронавірусу: знайдений безпечний спосіб

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В Італії знайшли спосіб безпечної засмаги після пандемії коронавірусу.

Так, дизайнери компанії Nuova Neon Group Due запропонували встановити на пляжах плексигласові екрани, які використовуються в аптеках і банківських касах країни для поділу відвідувачів. Передбачається, що стіни будуть мати двометрову висоту та утворювати кабінки для відпочивальників, передає The Sun.

Як засмагати на пляжі після коронавірусу: знайдений безпечний спосіб

Фото: The Sun

Зазначається, що ідея дизайнерів викликала критику італійських рятувальників.

"Люди просто помруть від зневоднення, опинившись там в жарку погоду", – заявив президент рятувального кооперативу Ріміні Мауро. Однак експерти не виключають, що подібні ідеї стануть нормою після пандемії коронавірусу, адже соціальне дистанціювання може знадобитися до 2022 року.

Як засмагати на пляжі після коронавірусу: знайдений безпечний спосіб

Фото: The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що буде з туризмом після пандемії коронавірусу.

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Автор
Крістіна Долматова
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