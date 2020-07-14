Як заробити на подорожах: розкрито спосіб

Спеціаліст зі сфери туризму Стів Томас розповів, що потрібно, щоб заробляти на подорожах.

Про це повідомляє South China Morning Post. За словами експерта, зараз найкращий час завести блог про подорожі й почати його розкручувати. Він зазначив, що через пандемію у сфері туризму є невизначеність, але поїздки всередині країн дозволені.

"У деяких країнах внутрішні перевезення вже набирають обертів, і, швидше за все, люди потягнуться до регіональних поїздок. З огляду на те, що у багатьох зараз величезна кількість вільного часу і чудовий інтернет вдома, з цього можна отримати вигоду", – пояснив експерт.

На думку Томаса, спочатку треба окреслити свої цілі та знайти нішу. Він порадив блогерам-початківцям визначити, про що вони найбільше хочуть розповісти.

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"Зосередьтеся на тому, в чому ви добре розбираєтеся і чим дійсно захоплені. Такі теми, як місцева вулична їжа, регіональні походи й маршрути, культура місцевих жителів можуть бути монетизовані шляхом прямої взаємодії", – підкреслив автор.

Також він зазначив, що пости про свої подорожі потрібно робити регулярно, а також рекламувати їх в інших соцмережах. Крім того, потрібно уникати шокуючих заголовків і віддавати перевагу якісним наповненням блогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше туристам дали слушні поради для проведення літньої відпустки при пандемії коронавірусу і введених на її тлі карантинних та обмежувальних заходів.