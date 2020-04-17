Як заражаються коронавірусом у літаках: бортпровідники розкрили правду

Бортпровідники декількох американських авіакомпаній, у яких виявили коронавірус, поділилися подробицями свого зараження під час роботи.
Про це пише видання Los Angeles Times.
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Так, один з бортпровідників Ден переконаний, що заразився коронавірусом від своєї колеги. За його словами, на початку березня він працював на рейсі Лос-Анджелес-Сідней. Перед зворотнім рейсом Ден пішов на обід зі своїми колегами, де, стюардеса, яка сиділа поруч з ним, постійно кашляла.
Наступного дня, за словами Дена, вона не вийшла на роботу через погане самопочуття. А незабаром у неї підтвердився коронавірус. Бортпровідник вважає, що стюардеса могла заразити ще як мінімум двох членів екіпажу під час 14-годинного перельоту.
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Інший співробітник, 64-річний Жорж Мерелл, повідомляє, що заразився коронавірусом під час роботи 15 березня на рейсі Ріо-де-Жанейро-Майамі. У той день на борту було близько 70 людей похилого віку, які поверталися додому через скасовані круїзні подорожі. Як пізніше стало відомо, багато хто з них вже був заражений.
Через кілька днів Мерелл потрапив до лікарні, де здав тест на COVID-19 – він виявився позитивним. Крім того, в тій же лікарні, крім Жоржа, знаходився ще один бортпровідник Бенні.
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Він заразився вірусом на рейсі з Сан-Паулу до Майамі. Однак до того часу, як він дізнався про свій діагноз, Бенні вже встиг поспілкуватися з дружиною та дітьми. У результаті сім'я бортпровідника також заразилася коронавірусом.
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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що бортпровідники розкрили правду про умови роботи в період пандемії коронавірусу. Одна зі стюардес зазначила, що на поширення вірусу величезний вплив зробили саме авіаперевезення, при цьому нікого не хвилюють члени екіпажу.
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