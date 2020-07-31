Як заощадити на покупці авіаквитків: розкрито прості способи

Юля Ухіна Журнал 09:47, 31.07.2020

Туристам розкрили прості способи заощадити на покупці квитків на літак.

Про це пише портал "Дневник путешественника". За словами інсайдерів, в першу чергу необхідно визначити вигідний день вильоту – перейти на сайт для пошуку авіаквитків, ввести пункти відправлення та прибуття, а потім вибрати варіант "в одну сторону". Таким чином пасажир зможе вибрати "найдешевшу" дату початку подорожі.

Потім потрібно натиснути на "відправлення" (без введення даних), переглянути квитки на 30 днів вперед й визначити, в які місяці будуть найдешевші рейси. Проте наголошується, що шукати квитки потрібно в режимі інкогніто.

forumdaily.com

"Ціни на рейс можуть збільшитися при повторному пошуку певних рейсів, оскільки сайт хоче "злякати" людину при бронюванні ще до того, як підвищиться вартість", – стверджується в статті.

Крім того, туристам рекомендується використовувати перевірені пошукові системи, оскільки багато "продають квитки за завищеними цінами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний сайт з пошуку авіаквитків Skyscanner показав лайфхаки, які допоможуть заощадити в подорожах.

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Travel Журнал

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