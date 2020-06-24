Як захистити себе від коронавірусу під час авіаперельоту: розкриті способи

Експерти розповіли, як подорожувати під час пандемії коронавірусу, щоб не підхопити інфекцію в аеропорту або під час авіаперельоту.

Способи захисту були розкриті в журналі Men's Journal. За словами фахівців, перш за все необхідно убезпечити себе по дорозі в аеропорт.

"Найкращий варіант – нехай вас відвезе той, з ким ви живете. Але якщо вам доведеться скористатися іншим транспортом, сядьте позаду і попросіть водія відкрити вікна або включити кондиціонер в режимі без рециркуляції, тобто забору повітря зовні", – порадив Девідсон Хеймер, доктор медичних наук, фахівець з інфекційних захворювань.

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Також він зазначив, що в аеропорту та інших громадських місцях туристам потрібно постаратися уникати зайвого контакту з поверхнями – з сенсорними екранами, квитковими автоматами, турнікетами, поручнями та кнопками ліфтів. Якщо ж ви доторкнулися до них, потрібно відразу ж обробити руки антисептиком.

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Крім того, Хеймер порадив на борту літака дізнатися у стюардеси про можливість зайняти місце без сусідів або біля вікна.

"У проході існує велика ймовірність руху повітря, адже по ньому ходять бортпровідники й пасажири", – сказав фахівець.

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Інший опитаний експерт, доктор медичних наук Роберт Алмер, у свою чергу, порекомендував пасажирам обробити своє сидіння антисептиком, оскільки вірус здатний жити на його поверхні від двох годин до дев'яти днів. Для цього підійдуть антибактеріальні серветки. А також носити маски: за словами експерта, вони все ж знижують ризик поширення вірусу.

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Крім цього, експерт порекомендував відмовитися від вживання їжі на борту літака.

"Так ви можете не тільки зняти маску і вдихнути частинки вірусу, що містяться в повітрі, – вірус потрапить на вашу їжу. З цієї причини деякі авіакомпанії скоротили або призупинили подачу харчування", – сказав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найбезпечніші країни Європи для подорожей під час пандемії.